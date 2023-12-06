Возлюбленная будет в восторге: 5 горячих поз для орального секса

Если вы часто занимаетесь оральным сексом, то он может потерять свою "новизну". Чтобы этого не произошло, советуем попробовать новые позиции для кунилингуса.

Незначительное изменение позиции сможет подарить вам совершенно новые ощущения. А если вы женщина и вам тяжело получить оргазм, то эксперименты во время кунилингуса – то, что вам нужно. Интересными позами поделилась сексолог Джесс О'Райли.

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Позы для кунилингуса, чтобы получить еще большее удовольствие

Поза №1. Сядьте на спинку кровати или дивана, а ноги поставьте на матрас и согните в коленях. Можете подпереться несколькими подушками для удобства, а затем просто расслабьтесь и позвольте любимому сделать вам приятно.

Поза №2. Лягте на живот, а бедра уложите на подушку. Пусть партнер ласкает ваши половые губы или клитор сзади, а вы в это время можете стимулировать их секс-игрушкой или пальцами спереди.



Интересные позы для орального секса / Фото Kampus Production, Pexels

Поза №3. Лягте на спину и вытяните одну ногу, а другую согните в колене и положите стопу на матрас. Партнер должен находиться в стороне.

Поза №4. Прислонитесь к стене, а ваш партнер пусть станет на колени. Стоя вы будете в доминантной позиции и сможете контролировать процесс.

Поза №5. Эта поза называется "68", ведь она отличается от "69". В ней партнер ложится на спину, а вы ложитесь на него тоже спиной. Подвиньтесь влагалищем к лицу партнера. В этой позиции вы сможете контролировать давление, ритм и движение.