Кохана буде в захваті: 5 гарячих поз для орального сексу

Якщо ви часто займаєтеся оральним сексом, то він може втратити свою "новизну". Аби цього не сталося, радимо спробувати нові позиції для кунілінгусу.

Незначна зміна позиції зможе подарувати вам абсолютно нові відчуття. А якщо ви жінка і вам важко отримати оргазм, то експерименти під час кунілінгусу – те, що вам потрібно. Цікавими позами поділилася сексологиня Джес О'Райлі.

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Пози для кунілінгусу, щоб отримати ще більше задоволення

Поза №1. Сядьте на спинку вашого ліжка або дивану, а ноги поставте на матрац та зігніть у колінах. Можете підпертися кількома подушками для зручності, а після того просто розслабтеся і дозвольте коханому зробити вам приємно.

Поза №2. Ляжте на живіт, а стегна покладіть на подушку. Нехай партнер пестить ваші статеві губи або клітор ззаду, а ви в цей час можете стимулювати їх секс-іграшкою або пальцями спереду.



Цікаві пози для орального сексу / Фото Kampus Production, Pexels

Поза №3. Ляжте на спину та витягніть одну ногу, а іншу зігніть у коліні і покладіть стопу на матрац. Партнер повинен перебувати збоку.

Поза №4. Притуліться до стіни, а ваш партнер нехай стане на коліна. Стоячи ви будете у домінантній позиції і зможете контролювати процес.

Поза №5. Ця поза називається "68", адже вона відрізняється від "69". У ній партнер лягає на спину, а ви лягаєте на нього також спиною. Посуньтеся піхвою до обличчя партнера. У цій позиції ви зможете контролювати тиск, ритм і рух.