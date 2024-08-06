"Ни один мужчина с ним не сравнится"

Имани призналась, что ее всегда привлекали старшие мужчины, однако она не думала, что бойфренд будет старше ее аж на 43 года.

Читайте также 69-летний вдовец закрутил роман и остался на улице без копейки за душой

Имани понравились в Ларри белые волосы и чувство юмора. Женщине никогда не бывает грустно с ее избранником, потому что он очень любит разговаривать по душам.

На днях пара была в Париже, и там, в городе всех влюбленных, Ларри сделал предложение своей возлюбленной. Имани была очень счастливой и не раздумывая согласилась выйти замуж за Ларри. Однако женщина серьезно подходит к вопросу бракосочетания со старшим мужчиной. Она призналась, что должна подумать о том, какими будут их отношения, когда здоровье Ларри ухудшится.

Но сейчас Имани самая счастливая. Она считает Ларри лучшим мужчиной на земле. Если они когда-то разойдутся, то Имани сможет встречаться только с женщинами, ведь ни один другой мужчина не сравнится с ее нынешним бойфрендом.

Ларри – золотой стандарт. Я бы не заинтересовалась встречаться с другим мужчиной,

– сказала женщина.

Ларри всегда балует свою любимую, а в Париже даже устроил ей шопинг. Однако Имани не требует ничего от мужчины, она всегда очень благодарна за его подарки.

"Я люблю его, если бы я была с ним только ради денег, я бы, наверное, не была с ним так долго", – объяснила женщина.



Пара с разницей в возрасте рассказала о своих отношениях / Фото Love Don't Judge

Интересно Месть от Чубакки: женщина пережила адский разрыв из-за выходки бывшего

Часто незнакомцы обращают внимание на нестандартную пару и даже осуждают их любовь. Такое неприятие окружающих закалило отношения Имани и Ларри, поэтому они любят друг друга еще больше. Для пары главное, что их семьи полностью поддерживают их отношения.

Я могла бы написать книгу о том, как он изменил мою жизнь, и как благодаря ему я стала человеком, которым всегда хотела быть,

– подчеркнула Имани.

Поэтому влюбленные не обращают внимания на критиков, а наслаждаются своей любовью.