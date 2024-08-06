"Жоден чоловік з ним не зрівняється"

Імані зізналася, що її завжди приваблювати старші чоловіки, однак вона не думала, що бойфренд буде старший від неї аж на 43 роки.

Читайте також 69-річний вдівець закрутив роман і залишився на вулиці без копійки за душею

Імані сподобалося у Ларрі біле волосся і почуття гумору. Жінці ніколи не буває сумно з її обранцем, бо він страшенно любить розмовляти по душах.

Днями пара була у Парижі, і там, у місті всіх закоханих, Ларрі освідчився своїй коханій. Імані була дуже щасливою і не роздумуючи погодилася вийти заміж за Ларрі. Однак жінка серйозно підходить до питання одруження зі старшим чоловіком. Вона зізналася, що мусить подумати про те, якими будуть їхні стосунки, коли здоров'я Ларрі погіршиться.

Та зараз Імані найщасливіша. Вона вважає Ларрі найкращим чоловіком на землі. Якщо вони колись розійдуться, то Імані зможе зустрічатися лише з жінками, адже жодний інший чоловік не зрівняється з її теперішнім бойфрендом.

Ларрі – золотий стандарт. Я б не зацікавилася зустрічатися з іншим чоловіком,

– сказала жінка.

Ларрі завжди балує своє кохану, а в Парижі навіть влаштував їй шопінг. Однак Імані не вимагає нічого від чоловіка, вона завжди дуже вдячна за його подарунки.

"Я люблю його, якби я була з ним тільки заради грошей, я б, напевно, не була з ним так довго", – пояснила жінка.



Пара з різницею у віці розповіла про свої стосунки / Фото Love Don't Judge

Цікаво Помста від Чубакки: жінка пережила пекельний розрив через витівку колишнього

Часто незнайомці звертають увагу на нестандарту пару і навіть засуджують їхнє кохання. Таке несприйняття навколишніх загартувало стосунки Імані та Ларрі, то ж вони кохають один одного ще більше. Для пари головне, що їхні сім'ї повністю підтримують їхні стосунки.

Я могла б написати книгу про те, як він змінив моє життя, і як завдяки йому я стала людиною, якою завжди хотіла бути,

– наголосила Імані.

То ж закохані не зважають на критиків, а насолоджуються своїм коханням.