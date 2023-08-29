Чому пари розлучаються під час війни: 3 важливі причини

Під час війни, коли суспільство переживає дику невизначеність та загрозу життю, стосунки переживають новий етап. Навіть довготривалі взаємини можуть не витримати випробування.

Важливо розуміти, чому деякі пари вирішують розійтися, тоді як інші намагаються зміцнити стосунки. Психологи назвали кілька факторів, які впливають на ваше життя.

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Психологічний дискомфорт

Стрес та загроза можуть викликати травму і внутрішню боротьбу. Відсутність можливості досягнення компромісу та розв'язання проблем партнера може призвести до внутрішньої напруги й страждання.

Поширення конфліктів

Під час війни змінюються умови нашого життя, виникає чимало проблем. А якщо пара ще й далеко один від одного, є велика ймовірність, що вона не переживе нові труднощі.

Різна реакція на стрес

Кожна людина реагує на стрес по-різному. Деякі можуть більше перетравлювати його наодинці, інші – потребують більше спілкування та підтримки. Різниця в реакціях може викликати незгоду та невідповідність очікувань.

Узагалі, війна може підсилювати ті проблеми в парі, які вже існують давно, не лише викликати нові. Невизначеність, страх та загроза можуть вплинути на спільну долю. Проте, деякі пари можуть навпаки намагатися зміцнювати свої стосунки, підтримувати один одного в цей непростий період.