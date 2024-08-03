У Візерспун було два шлюби. З Джимом Тотом вона розлучилася у 2023 році. Відтоді жодних чуток про нові стосунки акторки не надходило. Аж до липня цього року. Тоді зірку "підловили" у компанії фінансиста Олівера Гаарманна.

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Різ та Олівер прибули на гелікоптері до Нью-Йорка, аби сходити на побачення. Принаймні, так вирішили шанувальники. Фото їхньої зустрічі опублікували у мережі. Шанувальники дуже раділи за улюблену акторку й бажали "білявці" щастя у нових стосунках.



Ліз та Олівер / TheImageDirect.com

У Візерспун прокоментували чутки про стосунки

Чутки гуляють у мережі вже майже місяць. Нарешті у Візерспун вирішили їх прокоментувати. Наразі надії шанувальників спростували. Офіційні представники акторки заявили, що станом на серпень 2024 Різ та Олівер – добрі друзі, які проводять час разом. У мережі – розчаровані. Водночас шанувальники Різ сподіваються, що це – перший етап, і невдовзі пара офіційно оголосить про стосунки. Олівер наразі не давав жодних коментарів.