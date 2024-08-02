Джолі та Пітт були, без сумніву, найяскравішою парою свого часу. Епопея з їхнім розлученням триває вже багато років. Наразі ексзакохані судяться через виноробню Château Miraval. Окрім того, Джолі та Пітт продовжують з'ясовувати, що насправді відбулося у літаку. Джолі стверджує, що під час польоту пережила насилля з боку Пітта.

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Джолі знову звинуватила Пітта

Тепер Джолі заявила, що колишній чоловік намагається змусити її замовкнути. Зокрема, при цьому Пітт начебто маніпулює угодою про нерозголошення. Її ціна – 8,5 мільйона доларів.



Джолі стверджує, що Пітт змушує її замовкнути/ Getty Images

Тим часом Джолі вимагає, аби колишній чоловік розкрив розмови про "терапію, яку він добровільно пройшов". Також акторка хоче, аби колишній коханий зізнався у власному "надмірному вживанні або зловживанні алкоголем". Водночас Пітт – проти. Він наголошує, що ці "приватні, сторонні повідомлення є далекими від проблем і звинувачень" у справі Château Miraval.

ЗМІ зауважують, що Пітт вже поставив для себе крапку у цих стосунках. Наразі він щасливий з Інес де Рамон. Подейкують, що пара задумується про дитину.