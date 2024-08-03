У Уизерспун было два брака. С Джимом Тотом она развелась в 2023 году. С тех пор никаких слухов о новых отношениях актрисы не поступало. Вплоть до июля этого года. Тогда звезду "подловили" в компании финансиста Оливера Гаарманна.

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Риз и Оливер прибыли на вертолете в Нью-Йорк, чтобы сходить на свидание. По крайней мере, так решили поклонники. Фото их встречи опубликовали в сети. Поклонники очень радовались за любимую актрису и желали "блондинке" счастья в новых отношениях.



Лиз и Оливер / TheImageDirect.com

У Уизерспун прокомментировали слухи об отношениях

Слухи гуляют в сети уже почти месяц. Наконец у Уизерспун решили их прокомментировать. Сейчас надежды поклонников опровергли. Официальные представители актрисы заявили, что по состоянию на август 2024 Риз и Оливер – хорошие друзья, которые проводят время вместе. В сети – разочарованы. В то же время поклонники Риз надеются, что это – первый этап, и вскоре пара официально объявит об отношениях. Оливер пока не давал никаких комментариев.