Нещодавно пара відзначила першу річницю шлюбу і уперше чоловік зізнався, що саме кохана зробила йому пропозицію. Деталі історії цієї неймовірної пари читайте прямо зараз.

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Я сказав: "Так"

4 серпня Ріта Ора і Тайка Вайтіті відсвяткували свою першу річницю шлюбу. До цієї дати пара поділилася архівними знімками з Vogue Weddings і деякими непередбачуваними подробицями! Виявляється, першою зробила крок назустріч офіційним сімейним стосункам саме жінка.

Ріта зробила мені пропозицію і я миттєво сказав: "Так!",

– поділився чоловік.

Ріта першою зробила пропозицію чоловіку / Джек Горлін

Цю подію закохані дуже ретельно приховували. Коли у ЗМІ активно ширилися чутки, Тайка у всіх своїх інтерв'ю про Ріту тактовно і кумедно тікав від тематичних запитань. Але допитливі папараці напередодні церемонії сфотографували пару начебто з каблучками на пальцях. А згодом інсайдерське джерело видання People підтвердило зміну статусу обох.

Для нас було справді цікаво спостерігати за різними історіями, які люди вигадували, і весь час тримати всі подробиці при собі. І мені подобається, що тепер ми можемо поділитися тим, що насправді сталося,

– зізналася Ріта Ора.

Ріта і Тайка відзначили приватне весілля / Джек Горлін

Їхнє весілля пройшло у Лос-Анджелесі в невеликому колі найближчих друзів. Дуже невеликому – до 8 осіб. Інші запрошені брали участь у церемонії через Zoom. Ріта була одягнена у розкішну білу сукню та перли своєї мами. А до вівтаря наречену вела сестра.

У нас не було сервірування столу чи будь-яких стресових речей, які пов'язані з весіллям, і приємно, що все було надзвичайно просто. Мої доньки були там, і вони зробили все дуже веселим і легким,

– ділився режисер.

Історія зустрічі

Ріта недарма наголосила про чутки, адже вона разом з чоловіком не афішувала у деталях своє життя. Ймовірно, вони могли почати зустрічатися у 2018 році. Але лише за декілька років зірки разом з'являлися на червоних доріжках. Без жодних пояснень вони просто тримали одне одного за руки.

Пара активно відвідувала різні заходи / Getty Images

Вайтіті та Ора ділилися різними кумедними світлинами в соцмережі, вітали одне одного зі святами та підтримували в кар'єрних досягненнях. До речі, співачка зізнавалася, що певний час почувала себе загубленою у своїй професії. А саме кохання надало сенс її пісням.

Одну з таких Ріта Ора презентувала на першу річницю весілля, а для відеоряду обрала кадри із церемонії. "You & I" увійшла до крайнього альбому зірки, який розповідає їхню історію кохання. У процесі роботи артистка радилася з коханим, але він сказав їй лише одне слово: "Роби".

Мені подобається обмінюватися ідеями з ним. Це дуже круто та легко, і він має чудову перспективу та смак. Я вважаю, що цим альбомом він просто створив чудовий прецедент для того, що ми потенційно могли б зробити,

– поділилася Ора.

Сьогодні і зараз

Ріта і Тайка продовжують надихати своїм коханням. Співачка ділиться яскравими як робочими, так і сімейними світлинами у своєму Інстаграмі. Здається, їй з чоловіком вдалося трохи відпочити у колі рідних та друзів.

Я завжди хотіла казку, це те, що я любила з дитинства. Я шукала любов, партнера, тому я дуже щаслива, що все це маю,

– розповідала Ріта.

А тим часом ЗМІ наповнюються новими чутками – подейкують, що пара готується стати батьками. До речі, жінка не приховувала бажання мати дитину, але коли для того настане час. І як би там не склалося, одразу публічно коментувати зміну свого стану вона не збирається.