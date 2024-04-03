Під час ретроградного Меркурія 3 знаки зодіаку знайдуть кохання

Під час ретроградного Меркурія трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить. Вони зустрінуть своє кохання.

Так, уже до 25 квітня Телець, Терези та Близнюки знайдуть любов. Це буде дуже особлива зустріч, пише Love 24.

До речі Кому зі знаків зодіаку вже 3 квітня пощастить у коханні

Телець

У наступні кілька тижнів ви зустрінете любов усього життя. Приготуйся до магічних моментів і ніжних обіймів. Кохання запалить вогонь у твоєму серці.

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Близнюки

У квітні ваше серце буде битися швидше. Попереду неймовірна зустріч. Кохання прийде до вас несподівано й там, де зовсім не чекали. Поділіться своїми почуттями з обранцем серця. Разом відчуєте справжнє щастя.

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Терези

Уже зовсім скоро ви зустрінете людину, у якій знайдете абсолютно все, що шукали. Ви будете переповнені радістю та теплом. Попереду неймовірні ранки, дні, вечори та ночі в найкращій компанії.

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