Де освідчитися дівчині у Львові: 5 маловідомих місць для романтичної пропозиції
Освідчення – важлива подія в житті кожної пари. Чоловіки з трепетом готуються до цього моменту, адже прагнуть, щоб кохані запам'ятали його на все життя. В Україні одним з найпопулярніших міст для романтичних подій є Львів.
Ратуша, Високий замок, Будинок вчених – ці місця часто обирають для пропозиції руки та серця. Якщо ж ви плануєте освідчитися коханій, але хочете зробити це у незвичному та маловідомому для туристів місці, то добірка 24 Каналу саме для вас.
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Де зробити пропозицію дівчині у Львові
Фонтан у Стрийському парку
Стрийський парк – одне з наймальовничіших місць Львова. Влітку цього року там запрацював відреставрований фонтан "Івасик-Телесик". Неймовірно романтична атмосфера там панує ввечері – грайливий водограй доповнюють кольорові ліхтарі, неподалік часто грає саксофоніст. Тож це чудове місце, яке може стати особливим для вашої пари. Запросіть кохану на прогулянку, яку вона точно ніколи не забуде.Адреса: Стрийський парк, неподалік панорами бару "Вежа"
Фонтан у Стрийському парку / Фото "Твоє місто"
Музей ретро-автівок
Цей варіант підійде тим, хто хоче не лише романтичне, а й незвичне освідчення. Організуйте романтичне побачення серед ексклюзивних ретро-автомобілів. Купіть для коханої її улюблені квіти, замовте смачну їжу. Щоб додати локації затишності, прикрасьте її спільними фотографіями, а також запросіть саксофоніста.Адреса: вул. Дмитра Вітовського, 57а
Освідчення в музеї ретро-автівок / Фото "Подаруй казку"
Італійський дворик
Це популярна локація серед львів'ян і туристів, однак там завжди дуже затишно та спокійно. Італійське подвір'я – одна з найпрекрасніших і найромантичніших прикрас центральної частини міста. Пропозицію руки та серця тут можна зробити у присутності інших гостей, або ж подбати, щоб вам з коханою ніхто не заважав.Адреса: площа Ринок, 6
Італійський дворик у Львові / Фото yesyes.ua
Кафе Prostir Lviv
Це неймовірно красива локація просто неба у Парку культури. Часто там влаштовують перегляд фільмів, різні зустрічі, майстер-класи. Особлива атмосфера панує ввечері, коли заходить сонце та запалюють вогники. Домовтеся про вечір лише для вас, запросіть кохану на перегляд фільму під зорями й смачну вечерю, яка завершиться освідченням. Впевнені, це буде дуже чуттєво та зворушливо.Адреса: вул. Лижв'ярська, 42
Кафе Prostir Lviv / Фото з інстаграму закладу
Прогулянка на конях
Пробувати щось нове вдвох – це завжди дуже приємно та цікаво. А прогулянка на конях – ще й романтично. Організуйте таку атракцію, а після цього – романтичну вечерю на тій самій локації або неподалік.Адреса: с. Зубра, неподалік ресторану "Рафаель"