Подія, яка сталася під час чемпіонату з феєрверків у Ньюбі-Холлі, вразила не лише її, а й всіх, хто бачив цей романтичний жест. 27-річна Меган Грінвуд була дуже здивована, коли побачила в небі своє ім'я з серцем, а потім омріяне "Виходь за мене".

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На тлі грала улюблена пісня пари 6 Words від Wretch 32.



Незвичайна пропозиція руки і серця / Getty images

Меган, яка зустрічалася зі Рісом 9 років, сказала, що не могла уявити собі такої незвичайної пропозиції руки й серця.

Я не знаю, як виглядало моє обличчя, але я знаю, що я точно почала тремтіти,

– сказала Меган.



Незвичайна пропозиція руки і серця / Getty images

До слова, нещодавно випускник університету у Великій Британії публічно освідчився дівчині на врученні дипломів. Кохана сказала: "Так", але хлопець зазнав чимало критики у мережі.