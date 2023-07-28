У відео, яке опублікували на сторінці Ньюкаслського університету, випускник у мантії пропонує одружитися дівчині, яка от-от отримає свій диплом. Хоч аудиторія гучно аплодувала і вигукувала вітання, не усі назвали цей жест романтичним.

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Хлопець освідчився дівчині на випускному

"Я освідчився своїй дівчині на нашому випускному, але мене назвали егоїстом", – поділився хлопець. Дівчина насправді виглядала шокованою, але радо прийняла пропозицію хлопця.

Є більше ніж один спосіб зробити ваш день у Королівській залі незабутнім,

– йдеться у повідомленні університету.



Хлопець освідчився дівчині на випускному / Скриншот з відео

Цікаво, що Королівський зал розташований у будівлі Армстронга на кампусі Ньюкаслського університету, де традиційно проводяться випускні церемонії. На момент написання статті відео переглянули понад 4 мільйони разів.

Але хоч ролик зібрав багато переглядів у соціальних мережах, реакція на твіт не була цілком позитивною. Багато користувачів твіттеру вразило те, як хлопець на відео вирішив зробити пропозицію. Один з них прокоментував: "Знаєте, що в цьому найгірше? Усе", інший написав: "Це жахливо. Бідна леді. Один із найкращих днів у її житті, вкрадений досить егоїстичним придурком. Він загнав її в кут, щоб вона погодилася", третій сказав, що егоїстичний, егоцентричний нарцис не може навіть дозволити їй відпочити, і дівчині доводиться робити все заради нього.

Попри негативні відгуки, знайшлися ті, у кого ця пропозиція викликала неймовірні відчуття: "Мені здається, це було надзвичайно мило та романтично. Це справді особливий день, який вони повинні запам'ятати", "Вітаю її з великим досягненням і успіхом, а також вітаю та бажаю щастя прекрасній парі!".