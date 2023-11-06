Самотня пів століття: ексдружина Елвіса Преслі розповіла, чому не одружилася вдруге

Прісцилла Преслі розлучилася зі славнозвісним співаком Елвісом Преслі ще у 1973 році. Після 6-річного шлюбу акторка вирішила, що більше ніколи не одружиться вдруге.

Днями 78-річна акторка розповіла у Лас-Вегасі, чому так і не одружилася вдруге. Вона зізналася, що спершу вирішила не одружуватися з іншим, поки живий Елвіс.

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Не хотіла ранити Елвіса

Прісцилла переживала, що співак просто не переживе цього, тому вирішила не робити йому боляче. Однак Елвіс Преслі помер через 4 роки після розлучення, а Прісцилла за 50 років так і не одружилася.

Чесно кажучи, я ніколи не хотіла виходити знову заміж. У мене ніколи не було бажання. Ніхто ніколи не зрівняється з Елвісом,

– зізналася акторка.

Вона розповіла, що досі не змогла пережити раптову смерть колишнього чоловіка. Прісцилла досі добре пам'ятає, як менеджер Елвіса повідомив їй трагічну новину телефоном.

"Я все ще чую слова Джо Еспозіто: "Сілла, Елвіс мертвий". Я просто не могла уявити це. Він був такий молодий. Мені було важко від думки, що я більше не порозмовляю з ним, що він не буде батьком нашої дитини", – додала Прісцилла.

Майбутнє подружжя познайомилося на вечірці у Німеччині ще у 1959 році. Прісциллі тоді було 14 років, а Елвісу – 24. Акторка зізналася, що найбільше співак подобався їй своїм почуттям гумору та вражаючою харизмою.

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Зауважимо, нещодавно відбулася прем'єра фільму "Прісцилла" режисерки Софії Капполи. Стрічка заснована на мемуарах ексдружини відомого співака, які вийшли у світ у 1985 році. Відомо, що донька Елвіса Преслі Ліза Марі була проти цього фільму, бо їй не подобалося, як у сценарії зобразили батька – "хижаком та маніпулятором".

У відповідь Прісцилла заявила, що не вважає стосунки з колишнім чоловіком маніпулятивними. Так, вона була молодшою від нього на 10 років, він водив її по дорогих магазинах і купував одяг, однак у той час це не сприймалося так, як зараз. Елвіс не був агресивним до Прісцилли. Крім того, за словами акторки, вперше вони зайнялися сексом вже коли їй був 21 рік.