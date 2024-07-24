Принц засекречує коханку: нова абсурдна теорія про Вільяма і Кейт "розриває" мережу
Джерело:New York Magazine
Стосунки принца Вільяма і Кейт Міддлтон не дають спокою шанувальникам пари. Схоже, що у принца та принцеси Уельських – все чудово. Однак мережа "гуде" від нової конспірологічної теорії. Цього разу про те, що принц Вільям вирішив "засекретити коханку".
Стосунки Кейт і Вільяма – завжди топтема у світі. На жаль, дуже часто принцу приписують зради. Хоча жодних реальних доказів цього жодного разу не знаходили.
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Мережу "чистять" від згадки про Роуз Генбері
У 2024 році Кейт на тривалий час зникла з радарів. Принцеса Уельська лікувалася від раку. Тим часом, за чутками, королівське подружжя ще й розлучалося. Однак Кейт та Вільям спростували всю маячню, разом відвідавши парад Trooping the Colour у Лондоні.
Тепер ЗМІ зауважили, що таблоїди масово видаляють новини про начебто зраду Вільяма з аристократкою Роуз Генбері. Деякі користувачі мережі з дуже бурхливою фантазією заявляли, що вона навіть народила сина від принца Уельського. Варто зауважити, що Роуз навіть довелося спростовувати чутки через юристів.
Наразі інформацію про Роуз видалили, зокрема, Daily Mail, Mirror, Sun, Daily Express, Guardian. Окрім того, зникли публікації про те, що стосунки Кейт та Роуз – дуже напружені. У мережі вже хвилюються, що принц Вільям вирішив засекретити коханку. Хоча, варто зауважити, що нічого спільного з реальністю теорія не має.