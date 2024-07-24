Стосунки Кейт і Вільяма – завжди топтема у світі. На жаль, дуже часто принцу приписують зради. Хоча жодних реальних доказів цього жодного разу не знаходили.

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Мережу "чистять" від згадки про Роуз Генбері

У 2024 році Кейт на тривалий час зникла з радарів. Принцеса Уельська лікувалася від раку. Тим часом, за чутками, королівське подружжя ще й розлучалося. Однак Кейт та Вільям спростували всю маячню, разом відвідавши парад Trooping the Colour у Лондоні.

Тепер ЗМІ зауважили, що таблоїди масово видаляють новини про начебто зраду Вільяма з аристократкою Роуз Генбері. Деякі користувачі мережі з дуже бурхливою фантазією заявляли, що вона навіть народила сина від принца Уельського. Варто зауважити, що Роуз навіть довелося спростовувати чутки через юристів.



Роуз Генбері / Getty images

Наразі інформацію про Роуз видалили, зокрема, Daily Mail, Mirror, Sun, Daily Express, Guardian. Окрім того, зникли публікації про те, що стосунки Кейт та Роуз – дуже напружені. У мережі вже хвилюються, що принц Вільям вирішив засекретити коханку. Хоча, варто зауважити, що нічого спільного з реальністю теорія не має.