Психологиня Валерія Сабатер розповіла, що саме з цією проблемою пари дуже часто йдуть на терапію. Критика та проєкція почуття провини є частими причинами того, чому люди вирішують розлучитися.
Читайте також 35 років разом: пара одружилася після участі у популярному телевізійному шоу
Чому партнер в усьому звинувачує вас
За даними дослідження Університету Гранади, часто за постійним звинуваченням когось приховується брак навичок емоційного інтелекту. Людина сіє почуття провини в іншої людини й використовує це, як зброю. Причина полягає в тому, що вона не знає, як по-іншому впоратися з власними розчаруваннями.
Крім того, звинувачення інших є способом для уникнення власної відповідальності. Тобто замість того, щоб вирішувати проблеми, ваш партнер вирішує просто звинуватити в усьому вас і у такий спосіб перекласти власний дискомфорт на ваші плечі. Така поведінка свідчить про незрілість особистості.
Водночас дослідження, опубліковане у Personality and Individual Differences, говорить про те, що партнер може використовувати почуття провини як механізм захисту. Фахівців час від часу зустрічаються з людьми, які не можуть вирішити свої проблеми та подолати тривогу і обмеження. Замість того, щоб обговорювати ці питання безпосередньо, вони намагаються вирішити їх, спрямовуючи свої негаразди на інших. Як сказав Карл Юнг: "Все, що нас дратує в інших, допомагає нам зрозуміти самих себе".
Цікаво Хотіти шлюбу, а не весілля: як зрозуміти, чи готові ви до одруження
Чому партнер постійно в усьому звинувачує вас / Фото Pexels, RDNE Stock project
Як впоратися з такою ситуацією
Якщо ви любите свого партнера і хочете налагодити з ним стосунки, то повинні запровадити механізм, який сприятиме хорошому діалогу між вами.
- Поясніть ситуацію.
- Наведіть приклади. Наприклад: "Учора ти звинуватив мене у...".
- Зберігайте спокій, не погрожуйте людині та не засуджуйте.
- Поясніть, які почуття викликають у вас постійні звинувачення.
- Скажіть, що ви хочете зрозуміти почуття вашого партнера, однак така поведінка шкодить вашим стосункам.
- Дозвольте партнеру висловити свою думку, не перебивайте його.
- Запропонуйте можливі рішення вашої проблеми. Наприклад, скажіть: "Замість того, щоб звинувачувати мене, скажи, що не так і що ти відчуваєш".
Якщо це не допоможе, то краще звернутися до спеціаліста. Однак якщо партнер не захоче цього робити, то пам'ятайте – ваш психологічний добробут має бути на першому місці.