Пара пригадала свою неймовірну історію, за якою спостерігали тисячі глядачів. Що підштовхнуло Алекса обрати серед інших дівчат саме Сью – неймовірні подробиці.

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Обрав "номер 2"

У середині 80-х на британські екрани вийшло шоу "Побачення наосліп" з телеведучою Сіллою Блек. Його суть полягала в тому, що герой обирає серед трьох претенденток дівчину і йде з нею на побачення. Важливий аспект: героїні переховуються за спеціальною ширмою і єдина можливість з ними познайомитися – поспілкуватися і поставити питання.

Власне, так розпочалася історія Алекса та Сью. На побачення з чоловіком претендували одразу три дівчини. Та він обрав "номер 2", за яким переховувалася саме його теперішня дружина. Вона пригадала, як у неї тремтіли ноги від хвилювання, а перше, про що вона подумала перед зустріччю з Алексом, – тільки б він був вищий за неї.

Коли відхилився екран і ми побачили одне одного я одразу "поставила галочку". Він був дуже веселий, йому подобалися мої відповіді і я знала, що ми добре проведемо час,

– пригадала Сью.

Одразу зі знімального павільйону пару відвезли до Ірландії, де влаштували середньовічний банкет і перше побачення закоханих. Саме так, почуття у них виникли миттєво.

До кінця дня ми більше ніж просто трималися за руки,

– відверто зізналася жінка.

Після зйомок Алекс та Сью залишилися разом, але протягом двох років змушені були будувати стосунки на відстані. Згодом Алекс наважився зробити коханій пропозицію і таким чином вони побудували міцну родину.

Попри роки пара зізнається, що досі закохана. За словами чоловіка, їхній рецепт стосунків – вміння дбати одне про одного і насолоджуватися тим, що дає життя.

У нас був щасливий шлюб, незважаючи на те, що життя підкидало нам багато речей. Але загалом наша філософія полягає в тому, щоб триматися за руки і сміятися над життям, і все буде добре,

– зазначив Алекс.

Саме сміх і доброта подобається Сью в Алексу. А йому – неперевершена врода дружини, яка була ще тоді, під час зйомок їхнього доленосного шоу.