Бути не вітчимом, а стати батьком: як прийняти дитину партнера

Американська співачка Сіара підтвердила свою четверту вагітність. Це третя спільна дитина зі спортсменом Расселом Вілсоном. Також пара виховує старшого сина Сіари Ф'ючера Захіра від репера Ф'ючера.

Рассел Вілсон раніше розповідав, як уперше побачив Ф'ючера Захіра і як із вітчима перетворився для нього на справжнього батька. Про те, як прийняти дитину свого партнера – поговоримо у цьому матеріалі.

Читайте також Хлопець освідчився дівчині на випускному, але його захейтили в мережі: "Він загнав її в кут"

Тато, а не вітчим

У травні 2014 року Сіара народила первістка – сина Ф'ючера Захіра, якого назвала на честь його батька-репера. Утім, уже за декілька місяців пара на фоні розмов про зраду Ф'ючера-старшого оголосила про розставання.

Сіара та Рассел Вілсон разом із дітьми / Instagram Dangerusswilson

За два роки співачка вийшла заміж за гравця команди з американського футболу Рассела Вілсона. Перше, що йому тоді довелося зробити, – прийняти сина коханої.

Найбільше, чого я навчився у житті, – стосункам з Ф'ючером Захіром. Реальність бути вітчимом полягає в тому, що біологічно ти не пов'язаний з дитиною, але маєш її любити як рідну. І так, полюбити можна! Кожна дитина заслуговує на це, потребує і прагне,

– розповідав Вілсон.

Чоловік радий був прийняти у своє життя сина Сіари. Вітаючи малого із семиріччям, Рассел Вілсон назвав благословенням зустріч із хлопчиком.

"Ти був моєю радістю кожного ранку і моїм світлом кожного вечора протягом цих 7 років. Я не можу дочекатися, щоб побачити, як ти долаєш перешкоди та досягаєш нових перемог у житті. Я люблю тебе, синку, аж до раю і назад", – написав він щемливі слова у своєму Інстаграмі.

У свою чергу Сіара пишається своїм чоловіком, що він став таким турботливим батьком для їхніх дітей.

Для мене він є найкращим у всіх відношеннях. Але батьківство робить його для мене найсексуальнішим,

– казала співачка.

Прийняти і полюбити

Тож, дуже важливо налагодити стосунки з дитиною чи дітьми свого партнера. Першим аспектом, звісно, буде вік дитини. Чим вона старша, тим це зробити складніше. Утім, найпоширенішою помилкою для будь-якого віку є намагання одразу полюбити названого сина чи доньку.

Така поведінка є хибною, адже примусити когось себе полюбити неможливо. Ба більше – тут напрошуватиметься відповідна віддача і від дитини, яку вона очевидно дати не зможе.

Стосунки з дитиною мають буті щирі / zoosk.com

Стосунки варто вибудовувати поступово, не вимагаючи одне від одного миттєвої емоційної щирості. Але не впадати у крайнощі "психологічного сепаратизму". Байдужість ще більше віддалить у стосунках з дитиною і також із партнером.

Пам'ятайте хто дорослий у вашому тандемі. Проявляйте інтерес до малечі. Знайдіть спільне заняття – навіть виконання шкільних домашніх завдань тут стане у нагоді. Цікавтеся справами названого сина чи доньки, співпереживайте. Але найголовніше – демонструйте своє любляче ставлення до свого партнера. Якщо дитина побачить, що мама чи тато щасливі з новим обранцем чи обраницею, то і вона швидше сприйме зміни у родині.