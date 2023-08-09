Рассел Вілсон раніше розповідав, як уперше побачив Ф'ючера Захіра і як із вітчима перетворився для нього на справжнього батька. Про те, як прийняти дитину свого партнера – поговоримо у цьому матеріалі.

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Тато, а не вітчим

У травні 2014 року Сіара народила первістка – сина Ф'ючера Захіра, якого назвала на честь його батька-репера. Утім, уже за декілька місяців пара на фоні розмов про зраду Ф'ючера-старшого оголосила про розставання.

Сіара та Рассел Вілсон разом із дітьми / Instagram Dangerusswilson

За два роки співачка вийшла заміж за гравця команди з американського футболу Рассела Вілсона. Перше, що йому тоді довелося зробити, – прийняти сина коханої.

Найбільше, чого я навчився у житті, – стосункам з Ф'ючером Захіром. Реальність бути вітчимом полягає в тому, що біологічно ти не пов'язаний з дитиною, але маєш її любити як рідну. І так, полюбити можна! Кожна дитина заслуговує на це, потребує і прагне,

– розповідав Вілсон.

Чоловік радий був прийняти у своє життя сина Сіари. Вітаючи малого із семиріччям, Рассел Вілсон назвав благословенням зустріч із хлопчиком.

"Ти був моєю радістю кожного ранку і моїм світлом кожного вечора протягом цих 7 років. Я не можу дочекатися, щоб побачити, як ти долаєш перешкоди та досягаєш нових перемог у житті. Я люблю тебе, синку, аж до раю і назад", – написав він щемливі слова у своєму Інстаграмі.

У свою чергу Сіара пишається своїм чоловіком, що він став таким турботливим батьком для їхніх дітей.

Для мене він є найкращим у всіх відношеннях. Але батьківство робить його для мене найсексуальнішим,

– казала співачка.

Прийняти і полюбити

Тож, дуже важливо налагодити стосунки з дитиною чи дітьми свого партнера. Першим аспектом, звісно, буде вік дитини. Чим вона старша, тим це зробити складніше. Утім, найпоширенішою помилкою для будь-якого віку є намагання одразу полюбити названого сина чи доньку.

Така поведінка є хибною, адже примусити когось себе полюбити неможливо. Ба більше – тут напрошуватиметься відповідна віддача і від дитини, яку вона очевидно дати не зможе.

Стосунки з дитиною мають буті щирі / zoosk.com

Стосунки варто вибудовувати поступово, не вимагаючи одне від одного миттєвої емоційної щирості. Але не впадати у крайнощі "психологічного сепаратизму". Байдужість ще більше віддалить у стосунках з дитиною і також із партнером.

Пам'ятайте хто дорослий у вашому тандемі. Проявляйте інтерес до малечі. Знайдіть спільне заняття – навіть виконання шкільних домашніх завдань тут стане у нагоді. Цікавтеся справами названого сина чи доньки, співпереживайте. Але найголовніше – демонструйте своє любляче ставлення до свого партнера. Якщо дитина побачить, що мама чи тато щасливі з новим обранцем чи обраницею, то і вона швидше сприйме зміни у родині.