Рассел Уилсон раньше рассказывал, как впервые увидел Фьючера Захира и как с отчима превратился для него в настоящего отца. О том, как принять ребенка партнера – поговорим в этом материале.

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Папа, а не отчим

В мае 2014 года Сиара родила первенца – сына Фьючера Захира, которого назвала в честь его отца-рэпера. Впрочем, уже через несколько месяцев пара на фоне разговоров об измене Фьючера-старшего объявила о расставании.

Сиара и Рассел Уилсон вместе с детьми / Instagram Dangerusswilson

Через два года певица вышла замуж за игрока команды по американскому футболу Рассела Уилсона. Первое, что ему тогда пришлось сделать – принять сына любимой.

Больше всего, чему я научился в жизни, – отношениям с Фьючером Захиром. Реальность быть отчимом состоит в том, что биологически ты не связан с ребенком, но должен его любить как родного. И да, полюбить можно! Каждый ребенок заслуживает этого, нуждается и стремится,

– рассказывал Уилсон.

Мужчина рад был принять в свою жизнь сына Сиары. Поздравляя малыша с семилетием, Рассел Уилсон назвал благословением встречу с мальчиком.

"Ты был моей радостью каждое утро и моим светом каждый вечер в течение этих 7 лет. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты преодолеваешь препятствия и достигаешь новых побед в жизни. Я люблю тебя, сынок, до рая и обратно", – написал он щемящие слова в своем Инстаграме.

В свою очередь Сиара гордится своим мужем, что он стал таким заботливым отцом для их детей.

Для меня он лучший во всех отношениях. Но отцовство делает его для меня самым сексуальным,

– говорила певица.

Принять и полюбить

Очень важно наладить отношения с ребенком или детьми своего партнера. Первым аспектом, конечно, будет возраст ребенка. Чем он старше, тем сделать это сложнее. Впрочем, самой распространенной ошибкой для всех возрастов является попытка сразу полюбить названного сына или дочь.

Такое поведение ошибочно, ведь заставить кого-то себя полюбить невозможно. Более того – здесь будет напрашивать соответствующая отдача и от ребенка, которую он очевидно дать не сможет.

Отношения с ребенком должны быть искренни / zoosk.com

Отношения следует выстраивать постепенно, не требуя друг от друга мгновенной эмоциональной искренности. Но не впадать в крайности "психологического сепаратизма". Равнодушие еще больше удалит в отношениях с ребенком и с партнером.

Помните кто взрослый в вашем тандеме. Проявляйте интерес к малышу. Найдите общее занятие – даже выполнение школьных домашних заданий здесь пригодится. Интересуйтесь делами названного сына или дочери, сопереживайте. Но самое главное – демонстрируйте свое любящее отношение к своему партнеру. Если ребенок увидит, что мама или папа счастливы с новым избранником или избранницей, то он скорее воспримет изменения в семье.