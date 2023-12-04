Пара 2 роки зустрічалася, а вперше поцілувалася аж на весіллі: як це вплинуло на стосунки

Християнське подружжя Сара та Вейн Патрікін з США зізналося, що їхній перший поцілунок відбувся аж на весіллі. Закохані не шкодують, що вирішили утриматися від фізичної близькості до узаконення стосунків.

Сара та Вейн познайомилися у християнському таборі, коли їм було по 16 та 17 років. Цілий рік їхні стосунки були дружними і лише в червні 2018 року вони стали романтичними.

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На побаченні завжди був третій

Ми обидва були виховані, щоб зберегти себе для шлюбу. Ми поважали один одного, щоб чекати,

– розповіла жінка.

Сара пригадала, що на побачення з ними завжди ходив хтось третій, тому закохані рідко залишалися на одинці. У лютому 2019 року Вейн освідчився коханій, і лише після того вони почали обійматися, коли сиділи на дивані. Пара вирішила не цілуватися, адже поцілунки могли б призвести до чогось серйознішого.



Після заручин пара лише обіймалася / Фото Сари

Яким став перший поцілунок

Сара розповіла, що таке утримання потребувало великого контролю. У липні 2019 року у закоханих було весілля, то ж вони вперше поцілувалися, коли стояли біля вівтаря. Жінка зазначила, що це було досить жорстко та ніяково, адже ніхто з них не знав, що потрібно робити. У першу шлюбну ніч молодята вперше зайнялися сексом.

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На весіллі, де ми вперше поцілувалися, було дуже важко. Ми не знали, що робимо. Наш перший поцілунок тривав лише кілька секунд. Ми одружилися, і це було трохи незручно,

– розповіла жінка.

Зараз Сара не шкодує, що вони з Вейном схвалили таке рішення. Жінка задоволена своїм сімейним життям. Одразу після весілля подружжя почало планувати дітей. Три роки спроб нарешті завершилися успішно, і в жовтні 2022 року Сара завагітніла. У червні наступного року у подружжя народилася донька Еддісон.



Подружжя щасливе у своєму шлюбі / Фото Сари

Сара вважає свій шлюб щасливим та "здоровим", а дворічне утримання від фізичних стосунків, на думку жінки, навпаки допомогло їм зблизитися.