Наступний етап після освідчення – це практична підготовка до весілля та змін у ваших стосунках. У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся про 10 важливих справ, які варто зробити кожній дівчині після пропозиції.

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Поділіться новиною з батьками

Ваші батьки – перші, хто має дізнатися про ваші заручини. Зателефонуйте їм особисто або зустріньтесь, щоб поділитися радісною новиною та зробити цей момент особливим.

Покажіть світу свою обручку

Завантажте світлини вашої обручки на соціальні мережі або надішліть друзям повідомлення. Нехай весь світ дізнається про вашу радість.

Зробіть гарний манікюр

Оскільки на вашій руці тепер блищить обручка, зробіть манікюр, який прикрасить цей особливий момент.



Поділіться своєю радістю з рідними / Pexels

Відпочиньте і порадійте

Перед тим як зануритися у планування весілля, дайте собі кілька тижнів для відпочинку та насолоди. Просто радійте і розслабтеся..

Проведіть час вдвох

Влаштуйте собі побачення чи організуйте подорож разом з коханим, адже згодом планування весілля займе багато часу та зусиль.

Святкуйте з друзями та рідними

Організуйте вечірку чи особливе побачення з друзями та родичами для відзначення важливого етапу у вашому житті.

Подумайте про дату весілля

Важливо визначитися з бажаною датою весілля, адже популярні дати та місця бронюються завчасно.

Почніть планувати своє весілля / Pexels

Виберіть місце для весілля

Розгляньте можливості для проведення весільного заходу та забронюйте місце заздалегідь.

Обговоріть бюджет

Спільно з коханим визначте бюджет весілля, адже це важлива частина планування.

Розгляньте спільні питання

Вирішіть, яким чином ви хочете планувати весілля: самостійно чи з допомогою планувальника, батьків чи друзів.

Порадійте за себе / Pexels

Зверніть увагу, на вас чекають незабутні моменти підготовки до весілля та планування майбутнього разом. Важливо зберігати баланс між практичними справами та насолодою від цього чудового періоду у вашому житті. Нехай кожен крок до вашого весілля буде сповнений радістю та коханням!