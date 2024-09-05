Тренд пішов з міста Більбао. Люди, які бажають знайти пару, приходять до супермаркетів від 19:00 до 20:00. Вони кладуть у візок ананаси й цим дають зрозуміти, що налаштовані на романтичне знайомство. Щоб розпочати його, достатньо легенько штовхнути візок або почати розмову.

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Якщо ж людина не любить ананас або має на нього алергію, можна взяти шоколад або цукерки. Вони також свідчитимуть, що є настрій розпочати нову лав сторі. Тим часом антиромантичними продуктами є бобові або салат. Вони свідчать: людина зацікавлена у чомусь більш повсякденному.

Одного разу навіть довелося викликати поліцію

Одного разу охочих знайти кохання стало так багато, що співробітники супермаркету навіть викликали поліцію. На щастя, нікого не заарештували. Натовп розійшовся, коли побачив правоохоронців.

Згодом мережа супермаркетів Mercadona опублікувала відео й написали: "ананас на полиці Mercadona чекає, коли ви запросите його на побачення".



В Іспанії люди знаходять кохання завдяки ананасам / Скриншот з відео

Користувачі мережі захоплюються цим трендом й жартують, що саме час їхати в Іспанію.