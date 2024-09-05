Тренд пошел из города Бильбао. Люди, желающие найти пару, приходят в супермаркеты от 19:00 до 20:00. Они кладут в тележку ананасы и этим дают понять, что настроены на романтическое знакомство. Чтобы начать его, достаточно легонько толкнуть тележку или начать разговор.

Обратите внимание После смерти мужа вдова проверила его телефон: правда оказалась слишком ужасной

Если же человек не любит ананас или имеет на него аллергию, можно взять шоколад или конфеты. Они также будут свидетельствовать, что есть настроение начать новую лав стори. Между тем антиромантическими продуктами являются бобовые или салат. Они свидетельствуют: человек заинтересован в чем-то более повседневном.

Однажды даже пришлось вызывать полицию

Однажды желающих найти любовь стало так много, что сотрудники супермаркета даже вызвали полицию. К счастью, никого не арестовали. Толпа разошлась, когда увидела правоохранителей.

Впоследствии сеть супермаркетов Mercadona опубликовала видео и написали: "ананас на полке Mercadona ждет, когда вы пригласите его на свидание".



В Испании люди находят любовь благодаря ананасам / Скриншот с видео

Пользователи сети восхищаются этим трендом и шутят, что самое время ехать в Испанию.