Втрату коханого Маріанна переживала дуже болісно. Вона перестала їсти. Зрештою, все завершилося госпіталізацією.
Зверніть увагу Трансгендерна модель одружилася з собою, а тоді не витримала і розлучилася
Далі Маріанну чекав ще один удар
Коли працівники поліції передали Маріанні телефон її коханого, вона дізналася жахливу правду. Як виявилося, чоловік зраджував.
Він телефонував коханці, коли я народжувала. Це був удар за ударом. Думала, що марю від післяпологового знеболювального,
– розповіла Маріанна.
Попри все, вона не шкодує, що дізналася правду. Це дало впевненість і готовність рухатися далі. Дивно злитися на того, кого вже немає серед живих, тому Маріанна вирішила сконцентруватися на своєму житті. Попереду у неї –дуже важливе завдання: показати синові, яким неймовірним може бути світ.
Маріанна вирішила сконцентруватися на своєму житті / solo parent adventures
Наразі Маріанна готується випустити музичний альбом Open Hearts and Magic. А далі вони з сином вирушать мандрувати Південно-Східною Азією.
Можливо, одного дня Маріанна зможе вибачити Ліама. А зараз правда притупила біль від його втрати.