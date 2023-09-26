У програмі "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" на ютубі, Олександра зізналася, коли пара планує весілля. А також, якими є стосунки Павла з її батьками, – читайте далі.

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Олександра Заріцька розповіла про стосунки з Павлом Тараненком

Олександра з Павлом зустрічалася приблизно півтора року, коли буде весілля – наразі невідомо. Але Олександра запевнила, що вони організують свято одразу після перемоги, та ще й в Криму, біля моря.

Це моє перше справжнє кохання, у нас нема битовухи, тому що все в новинку. Весілля буде тоді, коли буде Перемога України. В ідеалі в Криму, біля моря зібрати всіх друзів,

– зізналася Олександра.

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Цікаво, що її хлопець в останній час проводить багато часу з її матір'ю через активні гастролі, які вона має зі своїм колективом. Олександра також поділилася враженнями від стосунків свого хлопця зі своєю майбутньою тещею.

"З Пашею вони подружились, вони люблять серіали одні й ті самі, вони обоє флегматичні, спокійні, їм подобається бути разом. Я Пашу обрала по мамі, бо я більше харизмою й ентузіазмом в папу, а Паша в маму", – пояснила вона.

Олександра Заріцька з коханим / Фото з фейсбуку співачки

До слова, Олександра розповіла про свої заручини не так давно. Вона опублікувала пост в інстаграмі з анонсом пісні, в якому розсекретила свої стосунки.

"Друзі, я не можу і не хочу довго приховувати від вас важливу новину. Вийшло mood-відео на пісню "БЕЗ КОХАННЯ". Звісно, наречена я там не просто так. Я заручена! Досі не можу повірити", — написала Олександра.

Олександра Заріцька з коханим / Фото з фейсбуку співачки