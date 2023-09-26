В программе "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" на ютубе, Александра призналась, когда пара планирует свадьбу. А также, каковы отношения Павла с ее родителями, – читайте дальше.

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Александра Зарицкая рассказала об отношениях с Павлом Тараненко

Александра с Павлом встречалась примерно полтора года, когда будет свадьба – пока неизвестно. Но Александра заверила, что они организуют праздник сразу после победы, да еще в Крыму, у моря.

Это моя первая настоящая любовь, у нас нет битовухи, потому что все в новинку. Свадьба будет тогда, когда будет победа Украины. В идеале в Крыму, у моря собрать всех друзей,

– призналась Александра.

"Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком": смотрите выпуск с Александрой Зарицкой

Интересно, что ее парень в последнее время проводит много времени с ее матерью из-за активных гастролей, которые у нее есть со своим коллективом. Александра тоже поделилась впечатлениями от отношений своего парня со своей будущей тещей.

"С Пашей они подружились, они любят сериалы одни и те же, они оба флегматические, спокойные, им нравится быть вместе. Я Пашу выбрала по маме, потому что я больше харизмой и энтузиазмом у папу, а Паша в маму", – пояснила она.

Александра Зарицкая с любимым / Фото из фейсбука певицы

К слову, Александра рассказала о своей помолвке не так давно. Она опубликовала пост в инстаграмме с анонсом песни, в котором рассекретила свои отношения.

"Друзья, я не могу и не хочу долго скрывать от вас важную новость. Вышло mood-видео на песню "БЕЗ ЛЮБВИ". Конечно, невеста я там не просто так. Я обручена! До сих пор не могу поверить", – написала Александра.

Александра Зарицкая с любимым / Фото из фейсбука певицы