Кохає одну єдину з 15 років: романтична історія стосунків чемпіона світу Усика

Олександр Усик, який днями став чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі, зізнавався, що не досягнув би такого успіху, якби не підтримка коханої дружини. Історія кохання Олександра та Катерини дуже чуттєва, адже боксер закохався у майбутню дружину ще в підлітковому віці.

Усик завжди знав – Катерина Хмелевська стане його дружиною. Про ніжну історію кохання пари пише Love24.

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Як Усик добивався серця Катерини

Олександр та Катерина вчилися в одній школі в Сімферополі і спершу були просто друзями. Майбутній чемпіон світу насправді ніжний романтик – e 15 років він писав Каті вірші та красиво залицявся. Дівчина спершу не звертала увагу на шанувальника, то ж Усику довелося добряче постаратися, аби завоювати серце Хмелевської.

Я взагалі його не розглядала… Хіба як друга. Він сказав: "Якщо я виграю сьогодні бій, підеш зі мною ввечері куди-небудь?" Я кажу: "Вигравай, там подивимося". Він виграв. І все,

– розповіла в одному з інтерв'ю Катерина.

Після школи закохані почали жити разом і більше не уявляли свого життя один без одного.



Усик закохався у дружину ще в школі / Фото з інстаграму боксера

"Зіркова хвороба" Усика і скромне весілля

Перші труднощі виникли у стосунках пари у 2006 році. Тоді Усик став призером дорослого чемпіонату Європи й зловив "зіркову хворобу". Боксер зізнався, що в той час він добряче зазнався, уявляв себе "Макгрегором" і ледь не втратив кохану. Олександр і Катерина навіть розійшлися на якийсь час. Та згодом 19-річний Усик зрозумів, що не може жити без дівчини.

У 2009 році пара одружилася у Криму, у той час Усику було 22 роки. Довелося все організовувати швидко, оскільки Катя завагітніла. Весілля закохані святкували скромно, оскільки грошей на розкішне святкування не мали.

Саша не встиг зробити мені пропозицію – Ліза швидше з'явилася. У нас було дуже скромне весілля, адже тоді у нас навіть не було можливості заплатити за орендовану квартиру,

– пояснила Катерина.



Весілля Олександра та Катерини / Фото з соцмереж

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Сім'я – найбільша цінність

У 2014 році на подружжя чекало нове випробування – окупація Криму Росією. На той момент у них було вже троє дітей – Єлизавета, Кирило та Михайло. Усикам довелося покинути рідний дім і переїхати у Київську область.

Перша наша дитина була по любові, друга – запланована, третя – як вийшло, так вийшло, ми не планували. Вона сказала: "Я вагітна". Я відповів: "Круто",

– розповів Усик.

Зараз подружжя виховує вже четверо дітей – у січні цього року у них народилася донька Марія. Усик завжди мріяв про велику сім'ю, то ж сьогодні він – чудовий батько. Боксер зізнається, що саме діти і дружина наповнюють його і дають сенс життю. Спорт для чемпіона світу – хобі, а от сім'я – найважливіша цінність.



Усик справжній сім'янин / Фото з соцмереж

Усик досі присвячує коханій вірші й каже, що без неї навіть дихати не може. Катерина підтримує чоловіка під час боїв, то ж він вважає, що без дружини не досягнув би такого успіху.

Під час бою Усика з Тайсоном Ф'юрі в ОАЕ Катерина також підтримувала коханого біля рингу, а переможний поцілунок чемпіона з дружиною замилував усіх глядачів.

Історія успіху Усика – не тільки про спорт, вона й про шалене кохання та безмежну підтримку.