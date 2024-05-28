Одружені чоловіки назвали 12 речей, в яких ніколи не зізнаються своїм дружинам

Навіть у найщасливішого подружжя можуть бути таємниці один від одного. Якщо це не щось глобальне, то це цілком нормально, адже кожен має право на приватність. Одружені чоловіки назвали 13 речей, про які ніколи не скажуть своїм дружинам.

Гаряча дискусія спалахнула на онлайн-форумі. Чоловіки анонімно поділилися тим, про що вирішили ніколи не говорити своїм другим половинкам.

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Дружина ніколи не дізнається, що...

1. "Мене засмучує наша сексуальна ситуація. Вона знає, що я не задоволений нею, але я не думаю, що вона усвідомлює, наскільки це мене пригнічує. Я не хочу говорити їй, тому що не бачу ніякого результату".

2. "Я не можу сказати їй, як я ставлюся до всього, що стосується її батьків, тому що вона вважає батьків ріднішими ніж мене".

3. "Коли я був одружений, у мене часто були суїцидальні думки. Я часто плакав у ванній, намагаючись тримати себе у руках. Плач перед коханою викликав у мене думки про те, що я "несправжній чоловік", тому я робив це тільки у ванній".

4. "Я боюся, що не зможу забезпечити напівпристойне життя для неї та наших дітей. Життя стає таким дорогим і складним".

5. "Я дуже люблю свою дружину, але мені важко поділитися своїми дитячими травмами. Спогади болісні й іноді мені хочеться захистити її від цієї темряви".

6. "Іноді речі, які вона говорить мені під час суперечок, розбивають моє серце".

7. "Нашій дитині 18 місяців. Вона вихована і поступлива. Коли ми вдома лише вдвох, то гарно проводимо час. Та коли приходить дружина, дитина починає дуже вередувати і плакати".



Чоловік не хоче говорити дружині, що їхня дитина чемніша, коли її нема поруч / Фото Dominika Roseclay, Pexels

8. "Вона завжди заважає. Якщо я готую на кухні, то вона стоїть перед наступним місцем, де я маю бути. Якщо я працюю на вулиці, вона завжди поруч із моїм місцем. Якщо я щось ремонтую, вона завжди стоїть перед тим, над чим я збираюся робити. Коли я намагаюся вийти з кімнати, я розумію, що вона хоче проводи зі мною час, але я б дуже хотів, щоб вона просто пішла з дороги, коли я щось роблю".

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9. "У глибині душі я просто хочу бути ледачим. Я не хочу ходити на роботу, готувати їжу, міняти постільну білизну щотижня або шукати додаткові джерела доходу. Я просто хочу відпочивати, трохи напиватися, читати книжки чи дивитися відео на ютубі. Я роблю якомога більше, щоб їй було комфортно жити, але я не хочу визнавати, що насправді не хочу робити нічого корисного".



Чоловіку соромно зізнатися, що він нічого не хоче робити в житті / Фото Andrew Neel, Pexels

10. "Я ніколи не казав дружині, що ледь не завершив наші стосунки. Мені знадобилися роки, щоб пробачити їй, коли вона сказала: "Ти не батько, тому ти не знаєш". Я провів роки, виховуючи її дітей як своїх власних".

11. "Коли дружина хоче піти кудись зі своїми подругами або переночувати у них, то думає, що я засмучуюся через її відсутність. Насправді я дуже радію".

12. "Ми спали в окремих кімнатах протягом останніх кількох місяців, бо двоє захворіли на грип. У мене був найкращий сон з того часу, як дружина почала хропіти багато років тому. Коли ми одужаємо, я не знаю, чи захочу знову спати разом".

Чоловіки вирішили забрати ці історії, думки та переживання з собою в могилу й ніколи не говорити про них з дружинами.