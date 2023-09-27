Деякі сексуальні позиції можуть викликати дискомфорт, наприклад, поза у стилі собаки. Якщо ви бажаєте забезпечити жінці оргазм і зробити секс для неї приємним, важливо відкрито обговорювати свої сексуальні фантазії з нею.

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Місіонерська поза

Ця поза дуже поширена і зрозуміла, але не завжди задовольняє всіх жінок. Причиною є те, що вона не передбачає кліторальну стимуляцію, що для багатьох жінок є важливою для досягнення оргазму.

Один з варіантів виправити ситуацію – це спробувати техніку коїтального вирівнювання, яка дозволить більше зосередитися на потребах партнерки.

Стиль собаки

Ця поза може бути незручною для деяких жінок через глибоке проникнення, яке може викликати біль, особливо, якщо партнер має великий розмір пеніса. Крім того, деякі вважають цю позу менш інтимною.

Для зменшення дискомфорту можна спробувати повільніші й менш глибокі рухи, а також створити більш інтимну атмосферу шляхом цілування та гладження.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.



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Вершниця

Цю позу не дуже люблять жінки, особливо, якщо комплексують через недосконалість свого тіла. Важливо відзначити, що компліменти та підтримка від партнера можуть допомогти жінці відчувати себе більш комфортно під час цієї пози.

Іншим варіантом може бути спроба сексу з зав'язаними очима, що може допомогти партнерці розслабитися. Якщо ця поза продовжує викликати негативні відчуття, можна розглянути інші сексуальні позиції.

Зворотна вершниця

Ця поза може бути незвичною для деяких жінок і може викликати дискомфорт через незвичний кут проникнення. Крім того, кліторальна стимуляція в цій позі теж є складною.

Як альтернативу, можна розглянути позу стилю собаки з деякими модифікаціями, які зроблять її більш комфортною.

Поза 69

Чимало жінок скаржаться на те, що їм важко розслабитися й отримати задоволення під час взаємних оральних ласк.

Як рекомендація – пестіть одне одного по черзі, а не одночасно.

Секс / Elite Daily