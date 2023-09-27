Некоторые сексуальные позиции могут вызывать дискомфорт, например вне в стиле собаки. Если вы хотите обеспечить женщине оргазм и сделать секс для нее приятным, важно открыто обсуждать свои сексуальные фантазии с ней.
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Миссионерская поза
Эта поза очень распространена и ясна, но не всегда удовлетворяет всех женщин. Причиной является то, что она не предусматривает клиторальную стимуляцию, что для многих женщин важна для достижения оргазма.
Один из вариантов исправить ситуацию – это попробовать технику коитального выравнивания, которая позволит больше сосредоточиться на потребностях партнерши.
Стиль собаки
Эта поза может быть неудобной для некоторых женщин из-за глубокого проникновения, которое может вызвать боль, особенно если партнер имеет большой размер пениса. Кроме того, некоторые считают эту позу менее интимной.
Для уменьшения дискомфорта можно попробовать более медленные и менее глубокие движения, а также создать более интимную атмосферу целованием и глажением.
Всадница
Эту позу не очень любят женщины, особенно если комплексуют из-за несовершенства своего тела. Важно отметить, что комплименты и поддержка партнера могут помочь женщине чувствовать себя более комфортно во время этой позы.
Другим вариантом может быть попытка секса с завязанными глазами, что может помочь партнерше расслабиться. Если эта поза продолжает вызывать негативные ощущения, то можно рассмотреть другие сексуальные позиции.
Обратная всадница
Эта поза может быть необычной для некоторых женщин и может вызвать дискомфорт из-за необычного угла проникновения. Кроме того, клиторальная стимуляция в этой позе тоже сложна.
В качестве альтернативы можно рассмотреть позу стиля собаки с некоторыми модификациями, которые сделают ее более комфортной.
Поза 69
Многие женщины жалуются на то, что им трудно расслабиться и получить удовольствие во время взаимных оральных ласк.
Как рекомендация – ласкайте друг друга поочередно, а не одновременно.
Секс / Elite Daily