10 "червоних прапорців", які видають невпевненість у стосунках

Відчувати тривожність та невпевненість у стосунках – не означає, що поруч – неправильна людина. Іноді причина може бути саме у вас. Зокрема, страх підпустити когось надто близько.

Якщо ваш партнер або партнерка справді кохають вас, то навчаться боротися з холодом у стосунках й поступово зламають стіни, які ви звели навколо себе. Водночас постійні сумніви можуть зіпсувати навіть найміцніші стосунки з величезним потенціалом.

Зверніть увагу Золоті правила, які точно зроблять ваші стосунки щасливішими

Фахівці виділяють 10 "червоних прапорців", які свідчать, що ви – невпевнені у своїх стосунках.