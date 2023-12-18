Не "Я тебе кохаю": три слова, які неодмінно має почути ваш партнер

Є три слова, які чудово розкажуть про ваші почуття та серйозність намірів. Особливо на початковому етапі стосунків, коли ще рано казати "я тебе кохаю".

Ваша кохана людина буде дуже рада їх почути. Це може стати ключовим моментом вашої історії. Деталі читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Про які 3 слова мовиться

"Розкажи мені більше".

За цими словами криється так багато.

Мені – важливі твої почуття.

Я хочу дізнатися про тебе більше. Розказуй все, що хочеш. Над чим ти любиш сміятися. Снеки з яким смаком обираєшся. Про що мрієш. Через які перешкоди наразі проходиш. Що стало для тебе головним випробуванням.

Ти можеш мені довіряти. У всьому.

Ви закликаєте партнера або партнерку до відвертості та водночас показуєте, що вам – справді важливо. Тепер навіть на підсвідомому рівні він чи вона захоче ділитися з вами емоціями, почуттями та важливими подіями з життя.

Чим швидше партнер або партнерка відчує себе у безпеці поряд з вами, тим раніше почнеться ваша щаслива історія. Вміння слухати та чути – справжній дар. Закохана людина має володіти ним.