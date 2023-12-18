Ваш любимый человек будет очень рад их услышать. Это может стать ключевым моментом вашей истории. Подробности читайте в материале 24 Канала.

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О которых 3 слова говорится

"Расскажи мне больше".

За этими словами кроется так много.

Мне важны твои чувства.

Я хочу узнать тебя больше. Рассказывай все, что хочешь. Над чем ты любишь смеяться. Снеки с каким вкусом выбираешься. О чем мечтаешь. Через какие препятствия проходишь. Что стало для тебя основным испытанием.

Ты можешь мне доверять. Во всем.

Вы призываете партнера или партнершу к откровенности и одновременно показываете, что вам действительно важно. Теперь, даже на подсознательном уровне, он или она захочет делиться с вами эмоциями, чувствами и важными событиями из жизни.

Чем быстрее партнер или партнерша почувствует себя в безопасности рядом с вами, тем раньше начнется ваша счастливая история. Умение слушать и слышать – настоящий дар. Влюбленный человек должен владеть им.