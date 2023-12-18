Ваша кохана людина буде дуже рада їх почути. Це може стати ключовим моментом вашої історії. Деталі читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Про які 3 слова мовиться

"Розкажи мені більше".

За цими словами криється так багато.

Мені – важливі твої почуття.

Я хочу дізнатися про тебе більше. Розказуй все, що хочеш. Над чим ти любиш сміятися. Снеки з яким смаком обираєшся. Про що мрієш. Через які перешкоди наразі проходиш. Що стало для тебе головним випробуванням.

Ти можеш мені довіряти. У всьому.

Ви закликаєте партнера або партнерку до відвертості та водночас показуєте, що вам – справді важливо. Тепер навіть на підсвідомому рівні він чи вона захоче ділитися з вами емоціями, почуттями та важливими подіями з життя.

Чим швидше партнер або партнерка відчує себе у безпеці поряд з вами, тим раніше почнеться ваша щаслива історія. Вміння слухати та чути – справжній дар. Закохана людина має володіти ним.