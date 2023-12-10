Звичайно, кожен уявляє весілля по-своєму. І зовсім необов'язково влаштовувати свято у стилі "мрія Попелюшки" – з замком, білим конем та тортом такого розміру, що доїдати доведеться ще до ситцевого весілля.

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Водночас користувачі мережі вважають, що хоч трішки постаратися варто.

Весільне фото викликало шквал критики

Один з гостей сходив на весілля до друзів й опублікував їхнє весільне фото. Мабуть, ніхто не очікував, який шквал критики розпочнеться вже через лічені години. Світлина – а саме вбрання нареченого – викликала чимало обговорень. Хлопця засуджують за неохайний вигляд. Особливо – на контрасті з нареченою, яка обрала мереживну сукню.



А ось і саме весільне фото / The Sun

"Класний хлопець і наречена виглядає чудово, але… він не докладав жодних зусиль, виглядає так, ніби щойно встав з ліжка. У шортах на весіллі"; "капець просто, так прийти на власне весілля", "жахлива неповага до вибору коханої", – пишуть люди.

Однак є й ті, хто вважають: засуджувати нареченого за його вибір – просто смішно. Весілля – свято кохання, а не моди.