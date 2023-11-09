Найсексуальніші чоловіки планети: хто отримував нагороду від журналу People
Журнал People впродовж вже майже 4 десятиліть обирає найсексуальнішого чоловіка року. У 2023 році цей титул здобув гарячий 57-річний актор Патрік Демпсі. Хто ще потрапляв у цей список – читайте далі.
Потрапити у список найсексуальніших чоловіків мріють багато відомих красенів. Адже таке визнання неабияк тішить самооцінку та впливає на сприйняття оточення. Кому пощастило опинитися серед найбажаніших чоловіків планети – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Кріс Еванс (2022 рік)
Актор прославився роллю "Капітана Америки", а найсексуальнішим чоловіком за версією читачів журналу People став у 41-рік. Він жартував, що найбільше цьому досягненню буде радіти його мама.
Моя мама буде просто щасливою. Вона пишається всім, що я роблю, але це те, чим вона справді може похвалитися,
– відреагував на новину Кріс Еванс.
Кріс Еванс – найсексуальніший чоловік 2022 року / Фото People
Пол Радд (2021 рік)
Цей актор також прославився завдяки фільмам кіновсесвіту Marvell. Він виконав головну роль у стрічці "Людина-мураха", а також був одним зі сценаристів цього фільму. На початку нульових Радд знявся у популярному серіалі "Друзі" у ролі чоловіка Фібі Буффе – Майка Ханнігана.
До речі, у 2019 році актор також увійшов у список 100 найбільш високооплачуваних зірок.
"Я сподіваюся, тепер мене будуть нарешті запрошувати на ці сексуальні вечері з Клуні, Піттом і Б. Джорданом. І, думаю, я буду частіше кататися на яхтах. Я в передчутті розширення мого яхтового життя", – жартував актор після того, як з'явився на обкладинці People.
Пол Радд з'явився на обкладинці People у 2021 році / Фото People
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Майкл Б. Джордан (2020 рік)
У 2020 році титул найсексуальнішого чоловіка отримав гарячий красень Майкл Б. Джордан, який відомий завдяки фільмам "Фантастична четвірка" та "Чорна пантера". 33-річний актор жартував, що жінки у його родині дуже пишатимуться таким досягненням.
Найбільшим красенем 2020 року визнали Майкла Б. Джордана / Фото People
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Джон Ледженд (2019 рік)
У 40 років звання найсексуальнішого чоловіка на планеті отримав відомий американський музикант та володар премії "Греммі" Джон Ледженд.
Я був схвильований, але водночас трохи наляканий, тому що це великий тиск. Всі будуть розбирати мене по шматочках, щоб подивитися, чи достатньо я сексуальний, щоб мати це звання,
– відреагував співак.
Особливо зраділа такій новині дружина Ледженда – модель і телеведуча Кріссі Тейген. Вона пожартувала, що здійснила свою мрію й одружилася з найсексуальнішим чоловіком.
Джон Лендженд на обкладинці глянцю / Фото People
Ідріс Ельба (2018 рік)
Для успішного актора з Великої Британії Ідріса Ельби це визнання стало справжньою несподіванкою. Він зізнався, що в школі з нього часто насміхалися через надмірну худорлявість. Популярним серед однолітків майбутня знаменитість став лише коли відростив вуса.
Зараз важко уявити, що з цього красеня колись могли насміхатися. Завдяки ролям у відомих фільмах він здобув прихильність жінок по всьому світу.Зверніть увагу! Ідріс Ельба знявся у фільмах "Велика гра", "Прометей", "Тор" тощо. Також він виконав головну роль в серіалі "Лютер".
Ідріс Ельба був найсексуальнішим чоловіком планети у 2018 році / Фото People
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Хто ще отримував цю нагороду
- Американський кантрі-співак Блейк Шелтон. До речі, коли він почув цю новину, то сказав: "Мабуть, у світі закінчилися всі красиві чоловіки".
- Голлівудський актор Дуейн Джонсон.
- Колишній футболіст Девід Бекхем. Він зізнався, що ніколи не вважав себе сексуальним.
- Австралійський актор, який виконав роль Тора в однойменному фільмі, – Кріс Гемсворт.
- Соліст гурту Maroon 5 Адам Левін. Співак побідкався, що найближчі 20 років його друзі сміятимуться з цього звання.
- Американський актор та модель Ченнінг Татум. Його дружина була шокована такою новиною.
- Американський актор Бредлі Купер.
- Канадський актор Раян Рейнольдс. Він прокоментував це так: "Найскладніше тепер в розмові з незнайомцями підтримувати імідж. А ще тепер до кінця мого життя моя родина буде наді мною жартувати".
- Славнозвісний Джонні Депп потрапляв у список найбажаніших чоловіків аж двічі.
- Також у списку були Бред Пітт, Бен Аффлек, Меттью Макконагей, Річард Гір та інші.
- Першим найсексуальнішим чоловіком планети став 29-річний Мел Гібсон у 1985 році.