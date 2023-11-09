Найсексуальніші чоловіки планети: хто отримував нагороду від журналу People

Журнал People впродовж вже майже 4 десятиліть обирає найсексуальнішого чоловіка року. У 2023 році цей титул здобув гарячий 57-річний актор Патрік Демпсі. Хто ще потрапляв у цей список – читайте далі.

Потрапити у список найсексуальніших чоловіків мріють багато відомих красенів. Адже таке визнання неабияк тішить самооцінку та впливає на сприйняття оточення. Кому пощастило опинитися серед найбажаніших чоловіків планети – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Кріс Еванс (2022 рік)

Актор прославився роллю "Капітана Америки", а найсексуальнішим чоловіком за версією читачів журналу People став у 41-рік. Він жартував, що найбільше цьому досягненню буде радіти його мама.

Моя мама буде просто щасливою. Вона пишається всім, що я роблю, але це те, чим вона справді може похвалитися,

– відреагував на новину Кріс Еванс.



Кріс Еванс – найсексуальніший чоловік 2022 року / Фото People

Пол Радд (2021 рік)

Цей актор також прославився завдяки фільмам кіновсесвіту Marvell. Він виконав головну роль у стрічці "Людина-мураха", а також був одним зі сценаристів цього фільму. На початку нульових Радд знявся у популярному серіалі "Друзі" у ролі чоловіка Фібі Буффе – Майка Ханнігана.

До речі, у 2019 році актор також увійшов у список 100 найбільш високооплачуваних зірок.

"Я сподіваюся, тепер мене будуть нарешті запрошувати на ці сексуальні вечері з Клуні, Піттом і Б. Джорданом. І, думаю, я буду частіше кататися на яхтах. Я в передчутті розширення мого яхтового життя", – жартував актор після того, як з'явився на обкладинці People.



Пол Радд з'явився на обкладинці People у 2021 році / Фото People

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Майкл Б. Джордан (2020 рік)

У 2020 році титул найсексуальнішого чоловіка отримав гарячий красень Майкл Б. Джордан, який відомий завдяки фільмам "Фантастична четвірка" та "Чорна пантера". 33-річний актор жартував, що жінки у його родині дуже пишатимуться таким досягненням.



Найбільшим красенем 2020 року визнали Майкла Б. Джордана / Фото People

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Джон Ледженд (2019 рік)

У 40 років звання найсексуальнішого чоловіка на планеті отримав відомий американський музикант та володар премії "Греммі" Джон Ледженд.

Я був схвильований, але водночас трохи наляканий, тому що це великий тиск. Всі будуть розбирати мене по шматочках, щоб подивитися, чи достатньо я сексуальний, щоб мати це звання,

– відреагував співак.

Особливо зраділа такій новині дружина Ледженда – модель і телеведуча Кріссі Тейген. Вона пожартувала, що здійснила свою мрію й одружилася з найсексуальнішим чоловіком.



Джон Лендженд на обкладинці глянцю / Фото People

Ідріс Ельба (2018 рік)

Для успішного актора з Великої Британії Ідріса Ельби це визнання стало справжньою несподіванкою. Він зізнався, що в школі з нього часто насміхалися через надмірну худорлявість. Популярним серед однолітків майбутня знаменитість став лише коли відростив вуса.

Зараз важко уявити, що з цього красеня колись могли насміхатися. Завдяки ролям у відомих фільмах він здобув прихильність жінок по всьому світу.

Ідріс Ельба знявся у фільмах "Велика гра", "Прометей", "Тор" тощо. Також він виконав головну роль в серіалі "Лютер".



Ідріс Ельба був найсексуальнішим чоловіком планети у 2018 році / Фото People

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