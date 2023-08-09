У чому секрет довготривалих стосунків? Розкриваємо таємниці у цьому матеріалі!

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Меріл Стріп та Дон Гаммер

Акторка Меріл Стріп та скульптор Дон Гаммер 45 років у шлюбі! Вони познайомилися у 1978 році. Тоді Меріл була розбита через втрату коханого – актора Джона Казале. Він зіграв одного із синів Дона Корлеоне у фільмі "Хрещений батько". Чоловіку поставили смертельний діагноз – рак легенів. Казале помер на руках Меріл Стріп. Тоді жінка дала собі обітницю, що ніколи не ставитиме кар'єру вище за близьких та рідних.

Меріл Стріп та Джон Казале / reelrundown.com

За півроку вона зустріла його – Дон Гаммер був другом її брата. Він запропонував Меріл, якій ніде було жити, свою квартиру. Чоловік їхав у кругосвітню подорож, тому жінка пристала на пропозицію. Під час подорожі Гаммера між молодими людьми зав'язалася переписка, яка переросла у справжнісінький роман. Коли чоловік повернувся до Америки у обох не було сумнівів – вони закохані одне в одного!

Меріл Стріп та Дон Гаммер / Getty Images

Дон запропонував Меріл руку і серце, і восени 1978 року вони зіграли тихе весілля. Досі вони у щасливому шлюбі і виховують чотирьох дітей. Головний секрет успіху – чути одне одного, говорити і спільно шукати вирішення проблем.

Том Генкс та Ріта Вілсон

Американський актор Том Генкс у квітні цього року відзначив 35-ту річницю весілля зі своєю дружиною Рітою Вілсон. Вони познайомилися на знімальному майданчику у 80-х роках. А після зйомок комедії "Волонтери" закохалися одне в одного. На той час Том був одружений із Самантою Льюїс. Після розлучення закохані повноцінно змогли оформити свої стосунки.

Том Генкс та Ріта Вілсон / Shutterstock

Генкс та Вілсон зіграли брата і сестру у фільмі "Несплячі в Сієтлі" 1993 року. Працювали разом над стрічками "Багаття марнославства", "Що ти робиш!" і "Ларрі Краун". У них народилося двоє дітей.

Разом по життю, мабуть, найголовніше їхнє правило. Декілька років тому під час зйомок в Австралії зірки підхопили коронавірус, який тоді ще тільки розпочинався. Важка недуга відправила Тома та Ріту на тривалий карантин, але завдяки своєму позитиву і підтримці одне одного, вони змогли подолати хворобу.

Цього року Том Генкс щемливо привітав дружину із 35 річницею їхнього шлюбу кудлатим жовтим тортом. Він і досі пише коханій любовні записки, а найголовнішим секретом стосунків називає довіру та щирість.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер

Американська супермодель Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер у 2023 році відсвяткували "срібне весілля" – 25 років разом. До одруження з Ренді Сінді мала шлюб із Річардом Гіром. Та за декілька років пара розійшлася. Кроуфорд розповідала, що була занадто юною для Гіра.

Річард Гір та Сінді Кроуфорд / Getty Images

Зі своїм теперішнім чоловіком жінка познайомилася у 80-х під час зйомок реклами купальних костюмів. Партнери з майданчику закрутили легкий роман, що швидко закінчився. Утім, зв'язок між ними не втратився. Довгі роки, в тому числі і шлюб з Річардом Гіром, знадобилися Сінді Кроуфорд, щоб зрозуміти: Ренді – її справжня друга половинка. Тому одного дня вона приїхала і сама зробила йому пропозицію.

Як бачимо результат – пара разом уже 25 років і має двох дітей. Сінді зворушливо привітала коханого з річницею, показавши архівні світлини з весілля на Багамах. Досі вони не припиняють дивувати і підтримувати одне одного у всіх проєктах. Не дивно, коли жінка в одному зі своїх інтерв'ю заявила: вийти заміж за кращого друга було її найвірнішим рішенням.

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