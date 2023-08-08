У Голлівуді є чимало зіркових пар, де чоловік нижчий за свою обраницю, і які ще раз доводять, що зріст не є головним фактором в будуванні щасливих стосунків. Серед них Ніколь Кідман та Кіт Урбан, Софі Тернер і Джо Джонас, Зендея й Том Голланд.
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6 зіркових пар, в яких чоловік нижчий за свою обраницю
Ніколь Кідман та Кіт Урбан
Зріст Ніколь – 180 сантиметрів
Зріст Кота – 178 сантиметрів
Однією з найвідоміших зіркових пар, в яких чоловік нижчий за свою дружину, є актриса Ніколь Кідман і музикант Кіт Урбан. Попри різницю в зрості, ця пара вже багато років разом і їхня любов виглядає надзвичайно міцною та глибокою. Їхня спільна справжність, взаємна повага та підтримка одне одного засвідчують, що важливішими є внутрішні якості та спільні цінності.
Ніколь Кідман та Кіт Урбан / People
Кемерон Діас і Бенджі Медден
Зріст Кемерон – 175 сантиметрів
Зріст Бенджі – 168 сантиметрів
Ще одній відомій парі, яка порушує усталений стереотип, належить актор Кемерон Діас і Бенджі Медден. Бенджі є трохи нижчим за свою чарівну дружину, але це ані трохи не завадило їхнім почуттям. Ця пара часто демонструє свою любов та щасливе життя, доводячи, що глибоке співчуття та взаєморозуміння є справжнім ключем до щасливих відносин.
Кемерон Діас і Бенджі Медден / People
Ерін Дарк і Деніел Редкліфф
Зріст Ерін – 170 сантиметрів
Зріст Деніела – 165 сантиметрів
Гаррі Поттер у реальному житті приголомшив своїх фанатів, обравши в ролі своєї коханої не високопрофільну модель, а звичайну акторку другорядних ролей Ерін Дарк. Вона не лише вища за Деніела, а й старша на п'ять років. Однак різниця у віці та зріст не стали перешкодою справжнім і щирим почуттям, які виникли між ними.
Ерін Дарк і Деніел Редкліфф / The Independent
Карла Бруні та Ніколя Саркозі
Зріст Карли – 175 сантиметрів
Зріст Ніколя – 166 сантиметрів
Одна з найвідоміших моделей кінця 1980-х та початку 1990-х років, Карла Бруні, має вищий зріст на 9 сантиметрів, ніж її чоловік. Однак цей факт ані трохи не хвилює колишнього президента. Їхній шлюб триває вже 15 років.
Карла Бруні та Ніколя Саркозі / Programmes TV
Софі Тернер і Джо Джонас
Зріст Софі – 175 сантиметрів
Зріст Джо – 170 сантиметрів
Софі Тернер, акторка серіалу "Гри престолів" і американський співак Джо Джонас, які одружилися у 2019 році та виховують двох дітей, щоразу вражають глядачів на червоній доріжці престижних фестивалів та премій. Попри різницю у зрості, їхні образи завжди викликають захоплення.
Софі Тернер і Джо Джонас / Cosmopolitan
Зендея і Том Голланд
Зріст Зендеї – 177 сантиметрів
Зріст Тома – 172 сантиметрів
Американська акторка та співачка Зендея разом з англійським актором і танцюристом Томом Голландом – одна з найпопулярніших голлівудських зіркових пар. Вони вперше зустрілися на зйомках фільму про Людину-павука у 2016 році. На початку вони заперечували романтичні стосунки, вказуючи, що між ними просто панує тепла і дружня симпатія. Проте вже у 2021 році їхні почуття стали очевидними, і вони офіційно почали зустрічатися. Попри різницю у зрості 5 см, ця пара виглядає абсолютно гармонійно.
Зендея і Том Голланд / People