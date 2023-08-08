У Голлівуді є чимало зіркових пар, де чоловік нижчий за свою обраницю, і які ще раз доводять, що зріст не є головним фактором в будуванні щасливих стосунків. Серед них Ніколь Кідман та Кіт Урбан, Софі Тернер і Джо Джонас, Зендея й Том Голланд.

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6 зіркових пар, в яких чоловік нижчий за свою обраницю

Ніколь Кідман та Кіт Урбан

Зріст Ніколь – 180 сантиметрів

Зріст Кота – 178 сантиметрів

Однією з найвідоміших зіркових пар, в яких чоловік нижчий за свою дружину, є актриса Ніколь Кідман і музикант Кіт Урбан. Попри різницю в зрості, ця пара вже багато років разом і їхня любов виглядає надзвичайно міцною та глибокою. Їхня спільна справжність, взаємна повага та підтримка одне одного засвідчують, що важливішими є внутрішні якості та спільні цінності.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / People

Кемерон Діас і Бенджі Медден

Зріст Кемерон – 175 сантиметрів

Зріст Бенджі – 168 сантиметрів

Ще одній відомій парі, яка порушує усталений стереотип, належить актор Кемерон Діас і Бенджі Медден. Бенджі є трохи нижчим за свою чарівну дружину, але це ані трохи не завадило їхнім почуттям. Ця пара часто демонструє свою любов та щасливе життя, доводячи, що глибоке співчуття та взаєморозуміння є справжнім ключем до щасливих відносин.

Кемерон Діас і Бенджі Медден / People

Ерін Дарк і Деніел Редкліфф

Зріст Ерін – 170 сантиметрів

Зріст Деніела – 165 сантиметрів

Гаррі Поттер у реальному житті приголомшив своїх фанатів, обравши в ролі своєї коханої не високопрофільну модель, а звичайну акторку другорядних ролей Ерін Дарк. Вона не лише вища за Деніела, а й старша на п'ять років. Однак різниця у віці та зріст не стали перешкодою справжнім і щирим почуттям, які виникли між ними.



Ерін Дарк і Деніел Редкліфф / The Independent

Карла Бруні та Ніколя Саркозі

Зріст Карли – 175 сантиметрів

Зріст Ніколя – 166 сантиметрів

Одна з найвідоміших моделей кінця 1980-х та початку 1990-х років, Карла Бруні, має вищий зріст на 9 сантиметрів, ніж її чоловік. Однак цей факт ані трохи не хвилює колишнього президента. Їхній шлюб триває вже 15 років.

Карла Бруні та Ніколя Саркозі / Programmes TV

Софі Тернер і Джо Джонас

Зріст Софі – 175 сантиметрів

Зріст Джо – 170 сантиметрів

Софі Тернер, акторка серіалу "Гри престолів" і американський співак Джо Джонас, які одружилися у 2019 році та виховують двох дітей, щоразу вражають глядачів на червоній доріжці престижних фестивалів та премій. Попри різницю у зрості, їхні образи завжди викликають захоплення.

Софі Тернер і Джо Джонас / Cosmopolitan

Зендея і Том Голланд

Зріст Зендеї – 177 сантиметрів

Зріст Тома – 172 сантиметрів

Американська акторка та співачка Зендея разом з англійським актором і танцюристом Томом Голландом – одна з найпопулярніших голлівудських зіркових пар. Вони вперше зустрілися на зйомках фільму про Людину-павука у 2016 році. На початку вони заперечували романтичні стосунки, вказуючи, що між ними просто панує тепла і дружня симпатія. Проте вже у 2021 році їхні почуття стали очевидними, і вони офіційно почали зустрічатися. Попри різницю у зрості 5 см, ця пара виглядає абсолютно гармонійно.

Зендея і Том Голланд / People