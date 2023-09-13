У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік Наталки, Андрій Федінчик, вступив до лав ЗСУ і зараз захищає Україну від ворога Росії. У розмові з Машею Єфросинією актриса зізналася, що у їхньому шлюбі з'явилося багато змін.

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Наталка Денисенко про подружнє життя під час війни

Зі слів Наталки зрозуміло, що пара стала менше сваритися. "Ми тепер розуміємо, що це якісь такі неважливі речі. Останнє, через що ми нещодавно сварилися, це ревнощі. Взагалі я думала, що мій чоловік не ревнивий! Швидше за все, він переймався, що я тут одна, така гарна, граю вистави, в мене є постійна увага глядачів. А він десь далеко. І йому здавалося, що це небезпечно. Хоча мене просто не збуджують інші чоловіки, лише мій!".

Крім цього, зірка поділилася, що фліртує з коханим та надсилає йому інтимні фото.

Коли чоловік у відрядженні, він навіть просить мене, щоб я присилала гарні фотки. Питає: "Ну що ти, коли зі своїм фотографом підеш знімати щось красиве?,

– наголосила вона.

Наталка Денисенко з чоловіком / Фото з інстаграму актриси

"Зараз коханий дуже потребує цього. Бо коли ти десь далеко, і тут тобі відправляють такі фоточки, то це якраз те, що може підтримати. А коли світлина потрібна терміново, то процес йде дуже швидко. Розказую такий інтим! От у мене навіть було таке, що приходжу дуже втомлена з роботи, а Андрій пише: "Ну, що ти там?" І я одразу думаю: "Треба зробити красиву фоточку!" Швиденько вдягаю щось гарне з пуш-апом, там і так, і отак стану (сміється). Все, відправила, видихнула. Бо розумію, що йому це дуже важливо", – підсумувала зірка.