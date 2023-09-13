В первые дни полномасштабного вторжения муж Наталки, Андрей Фединчик, вступил в ряды ВСУ и сейчас защищает Украину от врага России. В разговоре с Машей Ефросинией актриса призналась, что в их браке появилось много изменений.

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Наталья Денисенко о супружеской жизни во время войны

По словам Наталки, понятно, что пара стала меньше ссориться. "Мы теперь понимаем, что это какие-то такие неважные вещи. Последнее, из-за чего мы недавно ссорились, это ревность. Вообще я думала, что мой муж не ревнив! Скорее всего, он беспокоился, что я здесь одна, такая красивая, играю спектакли, у меня есть постоянное внимание зрителей. А он где-то далеко. И ему казалось, что это опасно. Хотя меня просто не возбуждают другие мужчины, только мой!".

Кроме того, звезда поделилась, что флиртует с любимым и посылает ему интимные фото.

Когда мужчина в командировке, он даже просит меня, чтобы я посылала хорошие фотки. Спрашивает: "Ну что ты, когда со своим фотографом пойдешь снимать что-нибудь красивое?,

– подчеркнула она.

Наталья Денисенко с мужем / Фото из инстаграма актрисы

"Сейчас любимый очень нуждается в этом. Ведь когда ты где-то далеко, и здесь тебе отправляют такие фоточки, то это как раз то, что может поддержать. А когда фотография нужна срочно, процесс идет очень быстро. Рассказываю такой интим! Вот у меня даже было такое, что прихожу очень устала с работы, а Андрей пишет: “Ну, что ты там?” И я сразу думаю: “Надо сделать красивую фоточку!” Быстро надеваю что-то хорошее с пуш-апом, там и так, и так стану (смеется). Все, отправила, выдохнула. Потому что понимаю, что ему это очень важно", – подытожила звезда.