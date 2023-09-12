Церемонія відбулася 10 вересня у заміському комплексі в колі найрідніших. Яка історія об'єднує цю неперевершену пару – читайте у матеріалі.

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Треба було впасти

Три шлюби, два з яких з однією жінкою – така історія стосунків актора Олексія Суровцева. Уперше він офіційно одружився у 23 роки з викладачкою англійської мови Ольгою. Утім, пара прожила разом усього рік. Як зізнавався сам чоловік в одному зі своїх інтерв'ю: зрозумів, що це не його людина. Та й молодість брала своє. Натомість з танцівницею Ксенією актор розпочав зовсім іншу історію.

Спочатку пара майже 6 років жила разом і майже стільки уже в офіційному шлюбі. Їх об'єднувала енергія та спільні інтереси. Але після такого тривалого терміну, в один момент вони вирішили поставити крапку у своїй історії.

Потрібно було впасти, впали наші відносини і нам треба був поштовх. Кожному, щоб рухатися далі. Ксюша трошки втратила себе і я зрозумів – ми загубили одне одного як чоловік та жінка,

– розповідав Суровцев у інтерв'ю "Неймовірній правді про зірок".

Звісно, тоді ні Олексій, ні Ксенія ще не знали, що ця крапка згодом стане комою. Після розставання у житті кожного з них з'явилися інші кохані. Та спілкуватися експодружжя не припиняло. Чи не ображалися нові другі половинки – у них не було вибору.

Мені це було потрібно і я дякую, що з розумінням поставилися до цього,

– відзначав чоловік.

З розумінням ставилася бодібілдерка Анна, з якою Олексій Суровцев мав стосунки. Це була не більше ніж пристрасть, зазначав він. Вони виявилися геть різними: Анна цікавилася спортом – для Олексія важлива була творчість. І підтримувала його у цьому саме Ксенія.

Вона (Анна – 24 Канал) спортсменка. У неї інший режим, різні інтереси. Про творчість вона не розуміла і не цікавилася. Моє відчуття з кожним днем ставало гірше,

– ділився чоловік.

Тому наприкінці 2021 року Суровцев розійшовся з Анною.

Виправляти помилки

Далі було повномасштабне вторгнення, яке розділило життя кожного українця на "до" та "після". Олексій Суровцев почав рятувати покинутих домашніх тварин у напівзруйнованому Ірпені та інших містах. За це він отримав прізвисько "Бородата котомамуля". А згодом почав виправляти і свою найбільшу помилку у стосунках. Мовиться про Ксенію.

Вони знову зійшлися після спільної кави. Жінка була проїздом у місті. Уперше про відновлення стосунків Суровцев публічно заговорив у серпні 2022 року. На своїй сторінці в Інстаграм чоловік опублікував давнє фото з Ксенією.

У моєму житті є дві особливі жінки. Одна подарувала мені життя і виховала. Інша дала мені крила. Не знаю чи дав я тобі крила, але я намагаюсь це робити, навіть в якісь проміжки життя відпускав тебе на саму глибину, аби відштовхнутися,

– написав актор.

Відтак їхнє кохання не згасло, а набуло ще більшого вогню. Ксенія підтримувала Олексія, зокрема в його роботі у "КотоГотелі", який актор відкрив для своїх чотирилапих підопічних. Ця справа стала новою для зірки, але водночас надихнула як би складно не було.

А вже у червні 2023 року Олексій покликав Ксенію заміж удруге. "Сьогодні я зрозумів, що треба виправляти помилки", – підписав він світлину, де показав каблучку на руці коханої. Ну а публічну пропозицію він зробив у присутності колег-акторів на відкритті притулку і клініки для тварин.

"Що для вас є кохання? Взагалі, чи вірите ви у кохання? Щодо мене, то я беззаперечно вірю, вірю в почуття, вірю в єдність, вірю в долю. Кожна помилка в житті виникає не просто так. Для чогось вона потрібна. Головне потрібно зрозуміти для чого, інакше будеш помилятися знову і знову. Кохання для мене – це внутрішній стан і відчуття себе поруч із людиною. Поруч з тобою (Ксюшо – 24 Канал) моє відчуття себе є неймовірним. Дякую за це", – присвятив теплі слова коханій чоловік.

Двічі в одну річку увійдеш

Своє друге весілля Олексій та Ксенія Суровцеви планували на 10 вересня і воно таки відбулося! У заміському комплексі в колі найближчих, у весільних костюмах вони поновили свої обіцянки кохання.

Наше життя – наші правила! Найголовніше, що ми зрозуміли, що хочемо доїхати до кінцевої зупинки разом. І їхати ми будемо найдовшим і найкрасивішим маршрутом,

– написав у своєму Інстаграмі Суровцев за декілька днів до весілля.

Олексій Суровцев та Ксенія / Інстаграм мasha_karakutsia