Під час зйомок проєкту Володимира Остапчука "Мекнув-питайте", зірка вперше відкрито розповіла про свій досвід шлюбу з Борисюком і розкрила деякі цікаві деталі зі свого особистого життя.
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Ольга Сумська про шлюб з Борисюком
Проте, весільна історія зірки була далекою від казки. Виявляється, у неї навіть не було головного символу цього свята – обручки. Знаменитостям довелося взяти каблучки з їхніх колишніх шлюбів.
Щобільше, ми взяли каблучки від минулих наших шлюбів. Це був жах. Я думаю, що цей випадок ніхто ще не повторив. Ось цього ніколи не робіть. Це був час тотального дефіциту. І потім був такий момент, що ми сварилися і ми навіть були на роздоріжжі, чи взагалі оформлювати ці стосунки, і я зрозуміла, що це ті каблучки, яких треба позбутися і купити нові,
– пригадала актриса.
Також не було весільної сукні у зірки. Біле вбрання вона взяла з театру, в якому вона працювала. А ще зірка розповіла, що сама зробила пропозицію Віталію.
Так, Сумська зізналася, що сама запропонувала Борисюку одружитися. Я зробила сама пропозицію своєму чоловіку. Коли ми прожили вже 6 років в цивільному шлюбі, я просто сказала: "Ну треба якось оформити ці стосунки",
– сказала зірка.
Наразі Ольга Сумська щасливо заміжня вже 27 років і насолоджується сімейним життям.
Ольга Сумська про весілля з Віталієм Борисюком: дивіться відео