"Відправте це його мамі"

Наречена Брук Пірс також вирішила зробити запрошення своїми руками. Її коханий запропонував свою допомогу, але все пішло трошки не так, як він очікував.

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Наречений почав лити розплавлений сургуч на конверт, і все йшло чудово. Однак в один момент він засильно перевернув ложку і поруч з ідеально викладеним сургучем для печатки розлилася ще одна пляма. Потім чоловік поставив печатку, але зашвидко її забрав, і сургуч не встиг остигнути, то ж він просто тягнуться по пальцях нареченого та білому конверту.

Але це ще не все – чоловік поставив печатку не тією стороною, то ж ініціали пари були догори ногами.

Це дуже мило,

– щиро сказала наречена і розсміялася.

Дивіться відео, як наречений зіпсував запрошення на весілля:

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Та найсмішнішими у цій історії були коментарі під відео. Ось найкращі з них:

"Це запрошення відправляється його мамі зі словами "Зроблено з любов'ю від твого сина";

"Він просто не був елітним службовцем";

"Я думаю, що все, що могло піти не так для нього, пішло не так";

"Варто ручкою на конверті дописати, що це зробив він".

Багато людей радили тримати печатку у крижаній воді перед тим, як ставити її на сургуч. Крім того, її потрібно підіймати аж тоді, коли сургуч стане твердим. Так відбиток буде мати найкращий вигляд.