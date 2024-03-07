Подолала тисячі кілометрів, щоб бути з коханим

Ерін – працювала вчителькою у британському місті Бірмінгем. У вересні 2022 року вона разом з подругами поїхала на тиждень у відпустку в Анталію, Туреччина.

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В одному з турецьких барів дівчина познайомилася з 24-річним Айменом Буджурафом, і між ними одразу виник зв'язок. Решту відпустки Ерін провела з Айменом.

Коли дівчина повернулася додому, то почала страшенно сумувати за Айменом. Вона зрозуміла, що її почуття – це щось більше, ніж просто курортний роман. Провівши 2 місяці на відстані, Ерін вирішила їхати до свого коханого. Вона повідомила батьків, що летить у Туреччину, щоб бути з Айменом, і негайно вирушила в аеропорт.

У Туреччині закохана пара провела тиждень у готелі, а потім орендувала квартиру. Однак чоловік ходив на роботу кожен день, а Ерін залишалася вдома. За якийсь час їй стало дуже самотньо одній, адже друзів та знайомих у неї не було.



Дівчина почувалася ізольованою у чужій країні / Фото Ерін Мілтон

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То ж пара вирішила переїхати в інше турецьке місто, де обом було комфортно. Та щастя Ерін і Аймена тривало не довго – у лютому 2023 року візу дівчини відхилили, і вона була змушена повернутися у Велику Британію. Лише у квітні Ерін змогла приїхати у Туреччину. Але перешкоди на цьому не завершилися – Аймену відмовили у продовженні дозволу на проживання у Туреччині.



Заради кохання дівчина покинула рідну країну / Фото Ерін Мілтон

В Аймена була алжирська віза, тому багато країн були для нього закритими для тривалого перебування. Закохані шукали різні варіанти, як їм бути разом, і таки знайшли. Вони вирішили переїхати в африканську країну Туніс.

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Хоча ніхто з нас раніше не був у цій країні, ми були сповнені рішучості зробити так, щоб це спрацювало,

– розповіла Ерін.

У вересні 2023 року, на річницю їхнього знайомства, Аймен освідчився коханій на приватному пляжі, який він повністю орендував. Зараз закохані живуть у Тунісі і вважають, що після такого випробування у них точно все буде добре. Їхнє кохання здатне подолати будь-які перешкоди.