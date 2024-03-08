"Отправьте это его маме"

Невеста Брук Пирс также решила сделать приглашение своими руками. Ее любимый предложил свою помощь, но все пошло немножко не так, как он ожидал.

Читайте также Узнай свою историю любви из прошлой жизни: увлекательный тест

Жених начал лить расплавленный сургуч на конверт, и все шло прекрасно. Однако в один момент он засильно перевернул ложку и рядом с идеально выложенным сургучом для печати разлилось еще одно пятно. Потом мужчина поставил печать, но слишком быстро ее забрал, и сургуч не успел остыть, поэтому он просто тянутся по пальцам жениха и белому конверту.

Но это еще не все – мужчина поставил печать не той стороной, так что инициалы пары были вверх ногами.

Это очень мило,

– искренне сказала невеста и рассмеялась.

Смотрите видео, как жених испортил приглашение на свадьбу:

Интересно Мигом влюбилась: женщина переехала через полмира, чтобы быть с мужчиной, которого встретила в баре

Но самыми смешными в этой истории были комментарии под видео. Вот лучшие из них:

"Это приглашение отправляется его маме со словами "Сделано с любовью от твоего сына";

"Он просто не был элитным служащим";

"Я думаю, что все, что могло пойти не так для него, пошло не так";

"Стоит ручкой на конверте дописать, что это сделал он".

Многие люди советовали держать печать в ледяной воде перед тем, как ставить ее на сургуч. Кроме того, ее нужно поднимать только тогда, когда сургуч станет твердым. Так отпечаток будет иметь наилучший вид.