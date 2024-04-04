Наречений приїхав на весілля у кортежі з чипсів: курйозне відео

Весільні кортежі бувають різними. У мережі завірусилося відео, як наречений приїхав на весілля в автомобілі, який обклеїв пачками чипсів.

Оригінальне відео опублікували у мережі. Воно зібрало понад 1,5 мільйона переглядів. Зауважують, що церемонія відбувалася в Індії.

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Для більшої романтики наречений також прикрасив автомобіль свіжими трояндами.

Наречений приїхав на весілля у кортежі з чипсів: дивіться відео

Сотні пар одружаться під час сонячного затемнення

Тим часом у США готуються до масштабного весілля. В Арканзасі під час сонячного затемнення 8 квітня одружаться близько 300 пар. Свято буде безплатним для наречених. Весілля проведе професійний ведучий. Окрім того, для закоханих спечуть величезний торт, а також – закуплять напої для свята.

Весілля назвали "Повне затемнення серця". Відвідати його зможуть усі охочі, хто купить квиток. Зокрема, наречені зможуть запросити своїх гостей. Наголошують, що наречені мають принести з собою свідоцтво про шлюб, а також обрати для "Повного затемнення серця" святкове вбрання.

За подією стежитимуть люди з різних куточків світу. Наголошують, що все має бути дуже красиво та урочисто.