Оригинальное видео опубликовали в сети. Оно собрало более 1,5 миллиона просмотров. Отмечают, что церемония проходила в Индии.

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Для большей романтики жених также украсил автомобиль свежими розами.

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Сотни пар поженятся во время солнечного затмения

Тем временем в США готовятся к масштабной свадьбе. В Арканзасе во время солнечного затмения 8 апреля поженятся около 300 пар. Праздник будет бесплатным для молодоженов. Свадьбу проведет профессиональный ведущий. Кроме того, для влюбленных испекут огромный торт, а также – закупят напитки для праздника.

Свадьбу назвали "Полное затмение сердца". Посетить его смогут все желающие, кто купит билет. В частности, невесты и женихи смогут пригласить своих гостей. Отмечают, что невесты и женихи должны принести с собой свидетельство о браке, а также выбрать для "Полного затмения сердца" праздничный наряд.

За событием будут следить люди из разных уголков мира. Подчеркивают, что все должно быть очень красиво и торжественно.