Інцидент сколихнув усе місто. Один з гостей весілля, яке не відбулося, розповів, що все сталося дуже несподівано. Урочиста процесія вже рухалася до церкви. Здавалося: ніщо не може зруйнувати казковий момент щастя та кохання.

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Однак наречений раптом побачив, що його кохана начебто листується з колишнім. Це так обурило чоловіка, що він вирішив негайно зупинити весілля. Думки гостей розділилися. Дехто підтримав нареченого й наголосив, що нареченій, вочевидь, найкраще вийти заміж за колишнього, якщо вона не може втриматися від спілкування з ним у такий урочистий момент. Дехто навіть вирішив, що наречена може начебто зраджувати вже у перші роки сімейного життя.

Водночас є й ті, хто підтримав наречену. Вони зауважують, що дівчина не зробила нічого поганого. Про жодну зраду тут не мовиться.

Я плакала, як дитина, коли поверталася додому. Просто уявляю собі біль, який відчуває ця дівчина. О, Боже… Ніколи такого не бачила. Жінкам доводиться багато пережити. Мені дуже сумно,

– зауважила візажистка нареченої.

Дехто наголошує, що нареченій насправді пощастило. Доля врятувала її від шлюбу з чоловіком, який принизив її на очах у цілого міста.